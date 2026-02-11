Ignacio Buse tras su primera victoria en el 2026: "Para mí es una nueva etapa que empieza"

Ignacio Buse disputó su primer partido de singles de la temporada y sacó un triunfo que puede ser catalogado como histórico.

Y es que el peruano venció 2-1 a Francesco Passaro, tras haber perdido el primer set y estando abajo 5-1 en el segundo juego.

Tras el partido, la primera raqueta nacional dijo estar contento con la victoria, ya que viene de dos meses de para por una lesión.

“Estoy muy contento, sobre todo porque vengo de dos meses de para y nada como ganar este partido con dos match points en contra”, expresó Buse.

“Para mí es una nueva etapa que empieza este año. Es mi primera victoria en singles dentro del top 100 y mi primera del año. Me encanta esta ciudad, como Río, Santiago, y estoy muy ansioso por la gira que viene”, complementó.

Ignacio Buse y su próximo partido en el Argentina Open

Luego, al ser consultado sobre su próximo partido, donde se enfrentará a Sebastián Baez, dijo que será un gran reto y espera que pueda jugar en la cancha principal del torneo.

“Será un buen reto. Sebas ha tenido un inicio de año espectacular. Voy a entrar a disfrutar del partido y siempre tengo que confiar en mí mismo.", dijo al inicio.

"Ya plantearemos el partido con Sebas mañana y ojalá nos puedan poner en la cancha central, una cancha muy bonita”, finalizó.