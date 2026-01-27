Gonzalo Bueno vs Marcelo Barrios EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la primera ronda del Challenger de Concepción?

Últimas Noticias
Gonzalo Bueno vs Marcelo Barrios EN VIVO: se enfrentan este miércoles 28 de enero por la primera ronda del Challenger de Concepción. El encuentro se disputará en la cancha central del Club Bellavista, no antes de las 10:10 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir las incidencias del encuentro por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Gonzalo Bueno vs Marcelo Barrios en vivo por los octavos de final del Challenger de Concepción?

El encuentro entre Gonzalo Bueno vs Marcelo Barrios se disputará este miércoles 28 de enero en la cancha central del Club Bellavista.

¿A qué hora juegan Gonzalo Bueno vs Marcelo Barrios en vivo por los octavos de final del Challenger de Concepción?

  • En Perú, el partido entre Gonzalo Bueno vs Marcelo Barrios comienza no antes de las 10:30 a.m. 
  • En Chile, el partido entre Gonzalo Bueno vs Marcelo Barrios comienza no antes de las 12:30 p.m. 
  • En Colombia, el partido entre Gonzalo Bueno vs Marcelo Barrios comienza no antes de las 10:30 a.m. 
  • En Ecuador, el partido entre Gonzalo Bueno vs Marcelo Barrios comienza no antes de las 10:30 a.m. 
  • En Bolivia, el partido entre Gonzalo Bueno vs Marcelo Barrios comienza no antes de las 11:30 a.m. 
  • En Venezuela, el partido entre Gonzalo Bueno vs Marcelo Barrios comienza no antes de las 11:30 a.m. 
  • En Argentina, el partido entre Gonzalo Bueno vs Marcelo Barrios comienza no antes de las 12:30 p.m. 
  • En Brasil, el partido entre Gonzalo Bueno vs Marcelo Barrios comienza no antes de las 12:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido entre Gonzalo Bueno vs Marcelo Barrios comienza no antes de las 12:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido entre Gonzalo Bueno vs Marcelo Barrios comienza no antes de las 12:30 p.m. 

¿Dónde ver la primera ronda del Challenger de Concepción en vivo por TV?

El Challenger de Concepción se podrá ver EN VIVO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Gonzalo Bueno Marcelo Barrios tenis en vivo Challenger de Concepción

