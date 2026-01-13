Juan Pablo Varillas vs Pedro Sakamoto EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final del Challenger de Buenos Aires?

Juan Pablo Varillas vs Pedro Sakamoto EN VIVO: se enfrentan este miércoles 14 de enero por los octavos de final del Challenger de Buenos Aires 1. El encuentro se disputará en la cancha 3 del Club de Tenis Argentino, no antes de las 8:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir las incidencias del encuentro por RPP.pe.

Juan Pablo Varillas vs Pedro Sakamoto: ¿cómo llegan a los octavos de final del Challenger de Buenos Aires?



Juan Pablo Varillas llega a los octavos de final tras vencer 2-0 al argentino Gonzalo Villanueva. Pedro Sakamoto, en tanto, llega al cotejo tras vencer 2-0 al argentino Renzo Olivo.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo Varillas vs Pedro Sakamoto en vivo por los octavos de final del Challenger de Buenos Aires?



El encuentro entre Juan Pablo Varillas vs Pedro Sakamoto se disputará este miércoles 14 de enero en la cancha 3 del Club de Tenis Argentino.

¿A qué hora juegan Juan Pablo Varillas vs Pedro Sakamoto en vivo por los octavos de final del Challenger de Buenos Aires?

En Perú, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pedro Sakamoto comienza no antes de las 8:00 a.m.

En Colombia, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pedro Sakamoto comienza no antes de las 8:00 a.m.

En Ecuador, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pedro Sakamoto comienza no antes de las 8:00 a.m.

En Bolivia, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pedro Sakamoto comienza no antes de las 9:00 a.m.

En Venezuela, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pedro Sakamoto comienza no antes de las 9:00 a.m.

En Argentina, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pedro Sakamoto comienza no antes de las 10:00 a.m.

En Brasil, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pedro Sakamoto comienza no antes de las 10:00 a.m.

En Chile, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pedro Sakamoto comienza no antes de las 10:00 a.m.

En Uruguay, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pedro Sakamoto comienza no antes de las 10:00 a.m.

En Paraguay, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Pedro Sakamoto comienza no antes de las 10:00 a.m.

¿Dónde ver los octavos de final del Challenger de Buenos Aires en vivo por TV?

El Challenger de Buenos Aires se podrá ver EN VIVO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.