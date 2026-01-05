Con Ignacio Buse a la cabeza: se conoció el equipo que enfrentará a Alemania por la qualifiers de la Copa Davis

En busca de la hazaña. La cuenta oficial en español de la Copa Davis confirmó el equipo peruano que enfrentará a Alemania en la qualifiers del torneo.

A través de sus redes sociales, informó que la llave entre Perú vs Alemania se disputará el 6 y 7 de febrero en el Castello Düsseldorf, recinto multifuncional que tiene capacidad para 3 300 espectadores.

El equipo peruano estará representado por su cuatro mejores raquetas: Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino.

El equipo alemán estará conformado por Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Tim Puetz y Kevin Krawietz.

El enfrentamiento entre Perú vs Alemania será el primero en la historia de la Copa Davis. Michael Kohlmann, capitán del cuadro teutón, dijo sentirse contento de volver a jugar en casa y aseguró que el recinto reúne las mejores condiciones para albergar la Copa Davis

"Estamos increíblemente contentos de volver a jugar un partido en casa después de tanto tiempo, y tenemos muy buenos recuerdos del Castello Düsseldorf. Ofrece las condiciones ideales para un gran ambiente de Copa Davis", dijo.

Ignacio Buse y su pasión por jugar la Copa Davis

Ignacio Buse, luego de vencer a Portugal en el repechaje, reveló —en una entrevista con RPP- que la Copa Davis es su torneo favorito y que siempre cuenta los días para jugarlo.

"Es una motivación para mí representar a Perú y, realmente, es la competencia que más me motiva y espero todo el año para jugar por Perú. Estoy pensando hace seis meses de venir a Perú para jugar la Copa Davis y ya estoy pensando en febrero", dijo Buse en su momento.