Lucciana Pérez vs Sofía Cabezas EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la final femenina del tenis de los Juegos Bolivarianos?

Lucciana Pérez vs Sofía Cabezas EN VIVO: se enfrentan este sábado 6 de diciembre por la gran final del single femenino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025. El encuentro se disputará en el Lawn Tenis, desde la 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por el canal de YouTube de RPP. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Lucciana Pérez vs Sofía Cabezas EN VIVO por la final de los Juegos Bolivarianos 2025?

El partido entre Lucciana Pérez vs Sofía Cabezas por la final singles de los Juegos Bolivarianos 2025 se disputará el sábado 6 de diciembre en el Club Lawn Tennis de la Exposición, en Lima (Perú), sobre superficie de arcilla.

¿A qué hora juegan Lucciana Pérez vs Sofía Cabezas EN VIVO por los Juegos Bolivarianos 2025?

En Perú, el partido Lucciana Pérez vs Sofía Cabezas comienza a las 11:00 a.m

En Colombia, el partido Lucciana Pérez vs Sofía Cabezas comienza a las 11:00 a.m

En Ecuador, el partido Lucciana Pérez vs Sofía Cabezas comienza a las 11:00 a.m

En Venezuela, el partido Lucciana Pérez vs Sofía Cabezas comienza a las 12:00 p.m

En Bolivia, el partido Lucciana Pérez vs Sofía Cabezas comienza a las 12:00 p.m

En Chile, el partido Lucciana Pérez vs Sofía Cabezas comienza a la 1:00 p.m

¿Dónde ver el Lucciana Pérez vs Sofía Cabezas EN VIVO por TV?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 se podrán seguir EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos. RPP Deportes cuenta con señales simultáneas para la transmisión de las competencias EN DIRECTO desde los diversos escenarios de los Juegos Bolivarianos.

Lucciana Pérez vs Sofía Cabezas: precios de entradas al partido de Juegos Bolivarianos 2026

Las entradas para el tenis de los Juegos Bolivarianos son GRATUITAS y el público en general puede adquirirlas en la página bolivarianos2025.ticketmaster.pe.

Para obtener las entradas se debe registrar en el señalado enlace con los datos personales de cada usuario y luego iniciar sesión. Seleccionar deporte, fecha y horario

Cada usuario podrá reservar hasta 2 entradas por deporte y los menores de edad ingresan con su entrada. También se brinda opción para personas con silla de ruedas y un acompañante.

Se deberá confirmar la reserva y recibir las entradas en el correo electrónico registrado.