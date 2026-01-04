Djokovic vuelve a sorprender: anunció su retiro de la Asociación de Tenistas Profesionales

Sorpresa en el mundo del tenis. Novak Djokovic, a través de un comunicado, informó que tomó la decisión de retirarse "por completo" de la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA).

De acuerdo con la misiva, su salida se debe a que no se encuentra de acuerdo por cómo se viene tratando su voz e imagen dentro de la asociación.

"Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales", indicó en un inicio.

"Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen", complementó.

After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026

Nole, quien supo ser número 1 del mundo en varias oportunidades, indicó que se siente orgulloso de haber fundado la PTPA, pero siente que sus valores y enfoque no están alineados a la dirección actual de la organización.

"Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización", aseveró.

"Seguiré enfocado en mi tenis"

Por último, dijo que seguirá centrándose en su tenis y en su familia, contribuyendo a que el deporte refleje sus principios.

"Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad", aseguró.

"Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado", finalizó.