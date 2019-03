"Capitana Marvel" ya se encuentra disponible en la cartelera local. | Fuente: Archivo

Brie Larson acaba de estrenar "Capitana Marvel" y ya suma a su currículo un nuevo puesto: protagonizará y será productora ejecutiva de una serie televisiva sobre la CIA para Apple.

Este proyecto se basará en "Life Undercover: Coming of Age in the CIA", las memorias que publicará en octubre Amaryllis Fox y en las que detallará su experiencia real como integrante de la Agencia Central de Inteligencia.

Megan Martin, que ha destacado por su trabajo en la serie "Animal Kingdom", está a punto de cerrar su incorporación como guionista y productora en esta nueva propuesta para la pequeña pantalla.

MÁS ALTO, MÁS LEJOS, MÁS RÁPIDO

Ganadora del Oscar a Mejor Actriz por "Room" (2015), Brie Larson protagoniza "Capitana Marvel", la esperada primera cinta de los estudios Marvel con una mujer como figura principal.

Esta película se centra en la piloto de la Fuerza Aérea Carol Danvers, una mujer que se encontrará en plena batalla entre dos razas alienígenas y que obtendrá una serie de habilidades que la convertirán en uno de los personajes más poderosos del Universo Marvel.

Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Jude Law y Annette Bening acompañan a Brie Larson en "Capitana Marvel" que cuenta con la firma de los realizadores Anna Boden y Ryan Fleck.

La estatuilla por "Room" impulsó al estrellato la carrera de la actriz, cuya filmografía incluye otros títulos destacados como "Short Term 12" (2013) o "Kong: Skull Island" (2017). Además, debutó como realizadora con "Unicorn Store" (2017).

LA PELEA DE APPLE

El fichaje de Brie Larson supone un nuevo tanto para Apple en su objetivo de entrar en el terreno del entretenimiento audiovisual y, especialmente, en el mundo de las series de televisión y las plataformas de streaming.

En este sentido, Apple tiene en marcha proyectos para la pequeña pantalla para los que cuenta con otras estrellas como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Damien Chazelle, Steven Spielberg, J.J. Abrams, Chris Evans, Hailee Steinfeld u Oprah Winfrey. (EFE)