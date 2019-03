"Capitana Marvel" ya se encuentra en la cartelera peruana. | Fuente: Marvel Studios

“Capitana Marvel” ya llegó a los cines de nuestro país y, muchas personas alrededor del mundo, ya hablan de las sorpresas que traerá esta cinta al Universo Cinematográfico de Marvel.



Más allá de la presentación del “superhéroe más poderoso” de la franquicia [a manos de Brie Larson], la película brindará una gran sorpresa con relación a “Avengers: Endgame”.

Tal y como se esperaba, “Capitana Marvel” cumple con hacerlo a través de una de las escenas post-créditos que presentará al público. A continuación, revelamos de qué manera se conecta con la secuela de “Avengers: Infinity War”.

Jude Law y Brie Larson forman parte de "Capitana Marvel". | Fuente: Marvel Studios

[ALERTA DE SPOILERS]

Tras el final de “Capitana Marvel”, situada en los años 90, una escena post-créditos nos traslada directamente al momento en el que se desarrolla el tráiler de “Avengers: Endgame”.

Aquí, podemos ver al Capitán América (Chris Evans), Bruce Banner (Mark Ruffalo), War Machine (Don Cheadle) y la Viuda Negra (Scarlet Johansson) en la base de los Avengers, observando el dispositivo con el que Nick Fury (Samuel L Jackson) intentó enviar un mensaje a Carol Danvers (Brie Larson) antes de desaparecer por el chasquido de Thanos.

Ellos están intentando dar energía a este aparato, ya que el mensaje parece no haber sido enviado debido a que este se apagó. El equipo de Avengers sobrevivientes cree que Fury tuvo un motivo importante para intentar comunicarse con alguien.

Una vez que este mensaje logra ser enviado, el dispositivo se apaga. De inmediato, se ve a Viuda Negra voltear para ver qué sucede y se topa con la misma Capitana Marvel (Brie Larson) ─ con un traje completamente distinto al que usa en su película─ preguntando por Nick Fury (Samuel L Jackson).

¿TRÁILER ALTERADO?

A partir de esta escena post crédito, se podrían confirmar las teorías de que la presencia de Carol Danvers en el tráiler de “Avengers: Endgame” habían sido borradas. Como se recuerda, habían escenas en las que parecía haber un espacio vacío entre los héroes sobrevivientes. En estos debería aparecer Danvers.

Esta no es la primera vez que Marvel Studios modifica sus avances para no revelar datos de su cinta. Como se recuerda, Hulk aparecía en la batalla de Wakanda, en el tráiler de “Avengers: Infinity War”, algo que no sucedió en la película.

“Capitana Marvel” ya se encuentra en la cartelera peruana y promete conquistar a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.