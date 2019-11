Christian Meier lucha contra el narcotráfico en la serie "El general Naranjo". | Fuente: FOX Premium Series

La lucha contra el narcotráfico continúa para Óscar Naranjo (Christian Meier) en la segunda temporada de "El general Naranjo", que se estrena este 15 de noviembre por Fox Premium Series. Estos capítulos estarán cargados de más acción pues el objetivo será nada menos que Pablo Escobar.

La serie se centrará en las décadas de los 80's y 90's, que tanto marcaron a Perú y Colombia. Mientras que nosotros sobrevivíamos a atentados y coches bombas por el conflicto interno armado; en el país vecino la guerra se daba entre el Estado y los carteles de la droga. Ideologías distintas, pero el mismo resultado: violencia extrema.

Meier no pudo evitar recordar esos difíciles años mientras grababa "El general Naranjo", lo que le dio la oportunidad de identificar el punto en común entre ambos. "Eran estas ansias de poder, ya sea por un grupo armado o un personaje como Pablo Escobar que en algún momento quiso ser presidente [según su viuda, Victoria Eugenia Henao]. La ambición por el poder siempre fue el común de las tragedias que ocurrían en Colombia y Perú", sostuvo en conversación telefónica para RPP Noticias.

"No es la misma presión que hacer del Zorro", comentó Meier sobre su rol. Él pudo conocer al general retirado Óscar Naranjo. | Fuente: FOX Premium Series

La serie de Fox está compuesta por tres temporadas que se grabaron de corrido. A solo días del final de rodaje, el actor tuvo la oportunidad de conocer al mismo Óscar Naranjo, general retirado. Él admite la presión por interpretar a una persona real. "Claro, no es la misma presión que hacer del Zorro. Puede que te diga: 'no me gustó lo que hiciste'. Probablemente, la parte más dura es lograr la aprobación del personaje que represento", recalcó. Después de conocerse en persona, se trabó una amistad entre ambos al punto que conocen a sus respectivas familias.

Si la primera entrega de "El general Naranjo" sirvió para conocer al personaje, la segunda va de lleno a la acción. El personaje de Christian Meier ha ascendido al grado de capitán y afianza su objetivo contra el narcotráfico y la guerrilla colombianas. En paralelo a las operaciones de inteligencia de Naranjo, se desarrollará la vida de Pablo Escobar quien, para evitar su extradición a EE.UU., ordenó asesinatos selectivos de policías y secuestró a un candidato a la alcaldía de Bogotá.

"La segunda temporada se centra mucho en la persecución y captura de Escobar. De las tres entregas, es la que lleva el corazón, la carne de la empanada, y la más emocionante", manifestó.

La segunda temporada de "El general Naranjo" se estrena este 15 de noviembre por FOX Premium Series. | Fuente: Fox Premium Series

SOBRE LA SERIE

"El general Naranjo", protagonizada por Christian Meier, es una producción original de Fox Premium basada en hechos reales. Recorre la historia del conflicto colombiano (durante 35 años) a partir de la vida de Óscar Naranjo quien negoció en las gestiones de paz con las FARC y fue artífice de exitosas operaciones contra el narcotráfico que dieron fin a Pablo Escobar. A través de 24 episodios, la nueva temporada mostrará "los años del terror" en Colombia.

ESTRENO

Fecha: Viernes 15 de noviembre, a las 9:50 p.m.

Canal: FOX Premium Series.

* También estará disponible en la app de Fox para suscritores de Fox Premium. La primera temporada ya está en la plataforma.