Nuevamente se filtró el episodio de "Game of Thrones" antes de su estreno. | Fuente: HBO

No hay primera sin segunda... ni tercera ni cuarta al parecer. Las filtraciones de la octava y última temporada de "Game of Thrones" continúan. Medios internacionales, como Deadline y Vulture, han reportado que Amazon Prime Germany publicó el cuarto episodio ─que en Perú se estrenará a las 8 p.m. por HBO─ horas antes de su emisión.

De esta manera, ya hay nuevos videos y fotos circulando por Internet. Incluso, uno que muestra la muerte de un personaje principal.

Las filtraciones antes del lanzamiento del nuevo capítulo de "Game of Thrones" ya se han vuelto comunes. Esta es la segunda vez que le sucede a Amazon Prime Germany, como fue el caso de "A Knight of the Seven Kingdoms".

La semana pasada, el 'youtuber' Frikidoctor reportó que varios usuarios de la red social Reddit estaban compartiendo imágenes del tercer episodio de la temporada final de la serie de HBO. Mientras que el día de estreno de la octava temporada, la plataforma de streaming DirecTV Now fue la culpable de la emisión antes de tiempo.

La reina Daenerys está lista para la guerra contra Cersei. | Fuente: HBO

¿QUÉ SUCERÁ EN "GAME OF THRONES" 8X04?

En el adelanto oficial, publicado por el canal HBO, se ve a la reina Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) fijando su atención en derrotar a Cersei Lannister (Lena Headey) por el Trono de Hierro. Esta última, tiene a su mando el ejército de la Compañía Dorada.

Las fotos del episodio también muestran a los supervivientes de la Batalla de Winterfell despidiéndose y honrando a sus muertos. Se ve un funeral masivo en el que Jon Snow (Kit Harington), Daenerys (Emilia Clarke) y Samwell Tarly (John Bradley-West), entre otros, van a prender las piras funerarias. El nuevo capítulo de "Game of Thrones" durará 78 minutos.

¿CÓMO Y CUÁNDO VER EL EPISODIO?

FECHA DEL 8X04 DE "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA

Domingo 5 de mayo del 2019.

HORARIOS PARA VER "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA



Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (subtitulada).

HBO 2 (doblada al español)

ONLINE

En Latinoamérica, para ver los nuevos episodios de "Game of Thrones" puedes acceder a la aplicación HBO GO, servicio de pago que puede adquirirse independientemente al servicio de cable.