Jesse Pinkman (Aaron Paul) y Walter White (Bryan Cranston) se reencontraron en la alfombra roja de la película de "Breaking Bad". | Fuente: AFP

Un poco de nostalgia, un poco de deja vu, pero también "algo nuevo y fresco". Así describe Vince Gilligan, creador de la serie "Breaking Bad", la película que retoma la trama donde el drama se detuvo en el 2013.

"El Camino: A Breaking Bad Movie" ("El Camino: Una película de Breaking Bad"), que se estrenó este 11 de octubre por Netflix, es una secuela derivada de la exitosa ficción. En esta oportunidad, se centra en el personaje de Jesse Pinkman (Aaron Paul), un drogadicto que se convirtió en fabricante de metanfetamina. Seguir su historia terminada la serie "es algo que quería hacer desde hace años", admite el director Gilligan en un video de detrás de cámara.

Recordando lo que sucedió en los últimos capítulos del drama, Pinkman escapó, con la ayuda de Walter White (Bryan Cranston) ─pacífico maestro transformado en productor de droga─ del brutal cautiverio al que lo tenía sometido un grupo neonazi.

"La historia en esta película es la lucha por sobrevivir. Muestra a un hombre prófugo que no se detendrá ante nada para ser libre al fin", sostiene Aaron Paul en el video. "Creo que le da un cierre al personaje", concluye sobre "El Camino: A Breaking Bad Movie".

"El Camino: A Breaking Bad Movie" ("El Camino: Una película de Breaking Bad") ya se estrenó por Netflix. | Fuente: AFP

"El día después de su espectacular escape, Jesse debe liquidar las cuentas de su pasado para poder proyectar en el futuro", resume Netflix en un comunicado.

Presentada como un "thriller emocionante", la película "El Camino: A Breaking Bad Movie" está escrita y dirigida por Vince Gilligan. "Es un capítulo de 'Breaking Bad' que no me di cuenta de que quería", dijo previamente Aaron Paul en una entrevista con "The New York Times". "Y ahora que lo tengo, estoy muy feliz de que esté allí", acotó.

La serie contaba la historia de Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química de una escuela secundaria en Albuquerque, Nuevo México, al que le diagnostican cáncer. En un intento por dejarle a su familia un sostén económico para cuando él muera, White comienza a preparar secretamente clorhidrato de metanfetamina o "crystal meth".

"Breaking Bad" obtuvo rotundo suceso en sus cinco temporadas, emitidas entre 2008 y 2013. Una serie derivada, "Better Call Saul", se estrenó en 2015 y tendrá su quinta temporada en 2020. También se puede ver por Netflix. (Con información de AFP)