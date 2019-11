La nueva temporada de "The Crown" sugiere un romance entre la reina Isabel y su administrador de cuadra lo que fue criticado por el exsecretario de prensa de la monarca. | Fuente: Netflix

El exsecretario de prensa de la reina Isabel II, Dickie Arbiter, criticó la serie histórica "The Crown" de Netflix sobre la familia real británica, por sugerir un "infundado" romance entre la monarca y su administrador de cuadra.

"Es algo inelegante y totalmente infundado", afirma Arbiter. "La reina es la última persona en el mundo que habría siquiera considerado mirar a otro hombre", sentencia en "The Sunday Times".

La reina Isabel II, de 93 años, se casó con el príncipe Felipe en 1947. Entonces tenía 21 años, y ello ocurrió cinco años antes de acceder al trono.

En la tercera temporada de la serie "The Crown", la actriz Olivia Colman interpreta a la monarca. El polémico episodio se emitirá el próximo 17 de noviembre por Netflix.

La tercera temporada de "The Crown" se estrena el 17 de noviembre por Netflix. | Fuente: Netflix

¿QUÉ PASA EN EL CAPÍTULO?

En el capítulo, según "The Sunday Times", la reina Isabel visita unas cuadras en Estados Unidos y Australia con Lord Porchester, el administrador de su cuadra, que ella llamaba 'Porchie'. Ello genera las suspicacias del príncipe Felipe.

"Si tienes algo que decirme, dímelo ahora" le dice la monarca al principio del episodio. "Y si no, si me permites, estoy muy ocupada", añade. El príncipe Felipe aparentemente, en la serie "The Crown", decide dejar las cosas tal cual, y no dice nada.

Según "The Sunday Times" la reina "siguió siendo cercana a Porchie hasta la muerte de este en 2001". Pero también destaca que nada prueba que fueran algo más que amigos.

"'The Crown' es ficción", afirma el exsecretario de prensa de la soberana. "Nadie conoce las conversaciones entre miembros de la familia real, la gente se cuenta las historias que quiere y les da un toque se sensacionalismo", agrega.

El Palacio de Buckingham no hizo comentarios sobre el episodio de la serie de Netflix. (AFP)