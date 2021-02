Tim Burton prepara una versión de "Los locos Addams" para Netflix. | Fuente: Composición (EFE/IMDB)

Netflix anunció este 17 de febrero que trabajará con Tim Burton en su debut como director para televisión con "Wednesday", una serie sobre la siniestra y astuta hija de "The Addams Family" ("Los locos Addams").



El gigante digital detalló en un comunicado que Burton, que será director y productor ejecutivo, estará acompañado en este proyecto por Alfred Gough y Miles Millar, quienes fueron los máximos responsables de las aventuras de Superman en "Smallville" (2001-2011).



Las primeras informaciones sobre esta serie inspirada en "Los locos Addams" se conocieron el pasado octubre, pero en ese momento todavía no había una plataforma de streaming o cadena de televisión detrás del proyecto.



Ya entonces parecía que esta serie sería la excusa ideal para que Burton se adentrara a lo grande en la televisión puesto que la escalofriante pero muy divertida familia Addams encaja perfectamente en el singular, imaginativo, sombrío y muy reconocible estilo de este director.



Cuando el personaje principal se vuelve El Personaje Principal. Una nueva serie live action protagonizada por Wednesday Addams. Una serie dirigida por Tim Burton, próximamente en Netflix. pic.twitter.com/kTIyVKQYkV — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 17, 2021

La trayectoria de Tim Burton

En la carrera de Burton sobresalen películas como "Beetlejuice" (1988), "Edward Scissorhands" (1990), "Ed Wood" (1994), "Big Fish" (2003) y "Corpse Bride" (2005).



Su último trabajo hasta la fecha para la gran pantalla fue la nueva versión de "Dumbo" (2019), una cinta de Disney que pasó sin mayor gloria con unas críticas flojas y una recaudación de 353 millones de dólares (sobre un presupuesto de 170 millones).



Como realizador en la pequeña pantalla, Burton solo ha tenido apariciones muy esporádicas como, por ejemplo, un episodio en 1986 de "Alfred Hitchcock Presents" o la cinta televisiva "Hansel and Gretel" (1983).



Esta nueva serie sobre la familia Addams se podría beneficiar, indirectamente, de la buena acogida que tuvo la película animada "The Addams Family" (2019), que recuperó la gótica saga para el público infantil con Conrad Vernon y Greg Tiernan como directores y con las voces de Charlize Theron, Chloe Grace Moretz y Óscar Isaac en su versión original.



Esta película se anotó 203 millones de dólares a partir de un presupuesto de 24 millones y ya tiene en marcha una secuela que, si la pandemia no lo impide, llegará a los cines en octubre de 2021 para aprovechar el tirón de Halloween. (Con información de EFE).



NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.