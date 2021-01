Kina Malpartida no quiere que se le asocie con "Esto es guerra". | Fuente: Instagram

No todos quieren retornar a "Esto es guerra". El reality estrenó su nueva temporada proponiendo una "vuelta a sus orígenes" y convocando a conocidos rostros como Yaco Eskenazi y Melissa Loza. A través de una promoción, prometen que reaparecerán otros recordados integrantes; no obstante, una persona dejó claro que no desea ser asociada al programa: Kina Malpartida.

La excampeona mundial de boxeo pidió a los productores de "Esto es guerra" y Pro TV que retiren su imagen de la publicidad en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

"Han mencionado a mi persona [...] promocionando mi participación en el programa. Sin embargo, no he dado mi autorización para usar mi imagen y/o mi voz en sus propagandas. Tampoco he tenido un trato verbal ni escrito con los representantes del citado programa, mucho menos he promovido mi participación en las redes sociales", indicó Kina Malpartida.

Por estas razones, solicitó una enmieda: "Les solicito se rectifique la afirmación contra mi persona que aparece en sus publicaciones por no corresponder a la verdad y afectar mi honor personal".

En la promoción de "Esto es guerra" se insinúa que la exboxeadora podría regresar al reality en la nueva temporada.

Señores de EEG y Pro TV Peru He observado que en esta y en otras publicaciones han mencionado a mi persona desde el... Publicado por Kina Malpartida (Oficial Pagina) en Sábado, 30 de enero de 2021

NUEVA TEMPORADA, LOS ROSTROS DE SIEMPRE

En la nueva temporada de "Esto es guerra" fueron presentados Yaco Eskenazi, Mario Hart, Melissa Loza, Paloma Fiuza, Angie Arizaga y Ximena Peralta, sobrina del futbolista Jefferson Farfán.

"Es un placer estar con ustedes. Siempre dije Dios me va a poner en el lugar que él quiera y me puso acá nuevamente con ustedes. Es una producción espectacular. Mantienen el ráting vigente y la gente los quiere. Estoy muy feliz de estar nuevamente en casa", señaló Loza.

Por su parte, Eskenazi comentó: "Hoy tengo una tarea especial: formar al equipo de los Guerreros y devolver el espíritu que siempre tuvimos".

Mientras que Johanna San Miguel regresó a la conducción de “Esto es guerra” para hacer dupla con Gian Piero Díaz.

Aún quedan otros nombres de participantes por ser revelados. El tribunal indicó que el programa volverá a los orígenes y los equipos se dividirán de acuerdo a ello.