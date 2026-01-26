¡Vuelven las carcajadas! 'Los Chistosos' regresan a RPP en febrero con la incorporación de Daniel Marquina

El clásico del humor radial vuelve a RPP desde el 2 de febrero con Manolo Rojas, Hernán Vidaurre y un nuevo integrante que promete refrescar el programa.

Las tardes de febrero volverán a tener flow, batería afilada y, sobre todo, mucha diversión. Los Chistosos, el programa humorístico más emblemático de la radio peruana, regresan a la multiplataforma de RPP desde este lunes 2 de febrero, con un equipo renovado que suma a Daniel Marquina junto a Manolo Rojas y Hernán Vidaurre.

“Estoy contento, emocionado y frente a un reto impresionante”, confesó Marquina durante la presentación del programa este lunes en Ampliación de Noticias. “Que hayan pensado en mí —el primer ‘no chistoso’ en estar en Los Chistosos— es todo un honor”.

Hernán Vidaurre destacó la química inmediata del nuevo equipo: “Ya hemos preparado el programa con Marquina. Tiene esquina, tiene chispa. Todos conocemos su calidad como hombre de radio y también en redes sociales”. En la misma línea, Manolo Rojas celebró su incorporación: “Es un hermano del humor. Vamos por la misma ruta”.

¿Qué novedades traen Los Chistosos?

Durante la presentación, el trío confirmó que esta nueva etapa llegará con imitaciones renovadas y personajes de la coyuntura política, incluyendo figuras como Francis Allison, César Acuña y el entrenador del Sporting Cristal, Paulo Autuori.

“En estos tiempos de campañas y tantos ofrecimientos… el otro día veía un dominical y parecía una competencia por ver quién tenía más antecedentes”, bromeó Manolo. “Al final, los mejores guionistas son nuestros políticos”.

¿Cuándo vuelven Los Chistosos a RPP?

Manolo Rojas, Hernán Vidaurre y, desde esta temporada, Daniel Marquina regresan con Los Chistosos este lunes 2 de febrero, en su horario habitual de las 4 p.m., por RPP y todas sus plataformas.

