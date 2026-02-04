‘Yo Soy’: imitador de Jonathan Davis, vocalista de Korn, cantó ‘Follow the Leader’ y sorprendió al jurado

El participante llegó por su revancha y se mostró emocionado de pasar a la siguiente etapa. Prometió mejorar en su siguiente presentación.

El participante Heyner Josué Soplin llegó al casting de Yo Soy para imitar a Jonathan Davis, vocalista de Korn. En la previa, el auxiliar de educación de arte mencionó que, en la primera temporada, había probado suerte con ese personaje, pero no logró pasar a la siguiente ronda así que llegó decidido para aprovechar esta segunda oportunidad.

Al subir al escenario, cantó Freak on a Leash, del álbum Follow the Leader, lanzado en 1998, y sorprendió al jurado.

Ricardo Morán tomó la palabra y felicitó a Soplin, sin embargo, resaltó que debería trabajar más en lo vocal y con el inglés: “El nivel de entrega vocal estuvo bajo, solo ajusta el volumen. Me gusta el uso del cuerpo, has observado muchos detalles a Jonathan Davis”.

Por otro lado, Carlos Alcántara también le dio el pase y de igual manera Jely Reátegui: “Súbele un poco más la energía para que estés más power”.

¿Quién fue el último ganador de ‘Yo Soy’?

Gabriela Villanueva, oriunda de Ilo, logró el trofeo como Michael Jackson tras una ardua competencia en la final junto con los imitadores de Green Day (Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos) y Alejandra Guzmán (Melissa Ángeles).

Para la gala final, Gabriela decidió iniciar con Billie Jean, una de las canciones más populares y exitosas del ‘Rey del Pop’ haciendo que el público y el jurado la aplauda de pie.

Del mismo modo, la artista se llevó todos los elogios al cantar e interpretar la coreografía de Thriller, uno de los temas más históricos de Jackson. “Gracias por creer en mí y apreciar mi talento. No esperaba tanto cariño, apoyo ni reconocimiento. Yo vengo desde muy lejos para ver qué pasaba”, dijo tras escuchar su nombre como la ganadora.

De igual manera, resaltó el trabajo realizado por sus compañeros con quienes espera seguir “compartiendo escenario”.