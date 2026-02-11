“¿Quedé como de treinta o no?”: Magaly Medina presume su cirugía facial tras su regreso a la TV

Después de que Magaly Medina se sometiera a una cirugía plástica para rejuvenecer su rostro y de guardar reposo, la conductora de televisión regresó a la pantalla chica presumiendo cómo quedó.

Al reaparecer en vivo en TV, la popular ‘Urraca’ comenzó a bailar y dijo: “¿Qué tal? “¿Quedé de treinta o no?”. Como era de esperarse, tomó todo con humor e hizo referencia a los años que cumple el espacio de entretenimiento.

“El próximo año cumplimos 30 años. Cumplo 30 años, así que tenía que operarme porque voy a celebrar mi doble quinceañero”, agregó.

Magaly Medina se sometió a un lifting o estiramiento facial en Argentina. La conductora de ATV compartió fotos y videos en su cuenta de Instagram, donde mostró cada etapa del procedimiento, además de su recuperación.

Magaly Medina reaccionó a imitación de JB

Como se recuerda, la conductora de televisión ha pasado por una cirugía estética lo que ha generado un sinfín de comentarios.

Sin embargo, al ver la imitación que hizo JB, la popular ‘Urraca’ aseguró tener “correa ancha” y espera que también haga lo mismo con otros personajes de la farándula y no solo de ella.

“Bueno, yo tengo la correa ancha. A mí me encanta mientras haya rebote. Yo tengo una filosofía desde que empecé en el programa: mientras hablen, sea bien de ti o mal de ti, todo suma, todo está perfecto”, dijo para Infobae.

Por otro lado, Magaly Medina reveló que no le incomoda la parodia que hagan, pero le aconsejó a que mejore sus guiones porque cuando estuvo en el canal 9, cree que no tuvo tanto éxito.

“A JB le deseo lo mejor, que ojalá sus guiones mejoren, porque los sábados (en ATV) se había convertido realmente en una pastilla para dormir. Ojalá que allá (en Panamericana) no siga valiéndose de mi personaje y pueda crear nuevos, que pueda sacar todo el talento que sé que tiene”.