Magaly Medina anuncia la fecha de su esperado regreso a la televisión este 2026

Magaly Medina llegó al aeropuerto Jorge Chávez acompañada de su esposo Alfredo Zambrano. | Fuente: Instagram (magalymedinav)

Magaly Medina llegó a Lima y dio sorpresivo anuncio sobre su regreso a la TV

Tras realizarse una cirugía facial en Argentina, Magaly Medina arribó al aeropuerto Jorge Chávez, el último 20 de enero, donde estuvo acompaña de su esposo, Alfredo Zambrano.

En un video, compartido por el tiktoker Ric La Torre, se vio a la comunicadora usando una pañoleta colorida en la cabeza y lentes oscuros. La también presentadora de televisión apareció llevando sus maletas mientras Zambrano aparece detrás de ella.

“¡Último minuto! Magaly Medina regresó a Perú junto al notario luego de cirugía y alista su retorno a la televisión”, se lee en el video difundido por el creador de contenido.

La propia Magaly también reposteó otro video donde se le ve llevando su equipaje en el aeropuerto en Lima mientras conversa con una de sus trabajadoras. “Seguiré usando pañuelo y lentes”, escribió en otro reciente post en TikTok.

Magaly sorprendió al compartir en sus redes sociales el video promocional que confirma su regreso a ATV con su programa Magaly TV: La Firme. “Empezamos la cuenta regresiva”, escribió la comunicadora confirmando así su retorno.

Magaly Medina regresará a ATV con su programa Magaly TV: La Firme

Magaly Medina volverá a la televisión. Luego de varias especulaciones, ATV confirmó el regreso de la periodista y conductora del programa Magaly TV: La Firme a la pantalla chica.

Por medio de un video, hecho con Inteligencia Artificial (IA), el canal compartió el anuncio de la vuelta del programa con un personaje encapuchado grabando a una pareja besándose en un auto, para luego seguirlos a un hotel.

Es así como el misterioso hombre se dirige a las instalaciones de ATV para entregarle un USB a la popular 'Urraca', quien aparece —en una personificación de IA— usando su pañoleta en la cabeza y luciendo gafas oscuras, tal como se dejó ver en los últimos días tras su cirugía facial en Argentina.

Finalmente, se escucha la clásica canción de entrada de Magaly TV: La Firme anunciando así el regreso del programa sin revelar la fecha del estreno. "Pronto", se lee en el anuncio.

"Prepárate, porque la televisión peruana se vuelve a encender. Vuelve el programa que hace temblar a todo Chollywood. Los carros ya están en marcha y las cámaras encendidas etiqueta a ese amigo que no se pierde ni un chisme de la tv. ¿Quién crees que caerá primero esta temporada? Magaly TV", expresa la publicación.

Magaly Medina estará de vuelta en la televisión el próximo lunes 9 de febrero.Fuente: Instagram (magalymedinav)