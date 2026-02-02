Últimas Noticias
Magaly Medina anuncia la fecha de su esperado regreso a la televisión este 2026

Magaly Medina anunció la fecha de su regreso a la televisión este 2026.
Magaly Medina anunció la fecha de su regreso a la televisión este 2026. | Fuente: Instagram (magalymedinav)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Luego de someterse a una cirugía facial, Magaly Medina confirmó cuándo estará de vuelta en la conducción de Magaly TV: La Firme. "Atención haters", expresó el programa.

Magaly Medina ya tiene fecha para su regreso a la televisión. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Urraca’ confirmó que estará de vuelta en la pantalla chica el próximo lunes 9 de febrero. Eso no es todo. La periodista también pudo confirmar que mantiene su horario habitual de lunes a viernes desde las 9.45 p. m.

En efecto, Medina difundió en las historias de la mencionada red social un nuevo anuncio de su programa Magaly TV: La Firme donde se dio a conocer cuándo se emitirá el primer programa que tendrá el 2026 despejando así los diversos rumores de un alejamiento de la conducción.

En ese sentido, ATV reveló el retorno “por todo lo alto” de Magaly Medina, quien semanas atrás se realizó cirugía facial en Buenos Aires, Argentina, mostrando fotos de su recuperación antes de su llegada a Lima con su esposo, Alfredo Zambrano.

“Atención, haters y los fans de Magaly TV La Firme, ya vuelve con sorpresas”, se lee en la publicación en TikTok compartida por ATV.

Es así como, luego de varios días, los seguidores de Magaly Medina fueron notificados del regreso del programa de la periodista que promete nuevos ‘ampays’ en la farándula local removiendo todas las portadas y noticias de espectáculos en medios.

Magaly Medina llegó al aeropuerto Jorge Chávez acompañada de su esposo Alfredo Zambrano.
Magaly Medina llegó al aeropuerto Jorge Chávez acompañada de su esposo Alfredo Zambrano. | Fuente: Instagram (magalymedinav)

Magaly Medina llegó a Lima y dio sorpresivo anuncio sobre su regreso a la TV

Tras realizarse una cirugía facial en Argentina, Magaly Medina arribó al aeropuerto Jorge Chávez, el último 20 de enero, donde estuvo acompaña de su esposo, Alfredo Zambrano.

En un video, compartido por el tiktoker Ric La Torre, se vio a la comunicadora usando una pañoleta colorida en la cabeza y lentes oscuros. La también presentadora de televisión apareció llevando sus maletas mientras Zambrano aparece detrás de ella.

“¡Último minuto! Magaly Medina regresó a Perú junto al notario luego de cirugía y alista su retorno a la televisión”, se lee en el video difundido por el creador de contenido.

La propia Magaly también reposteó otro video donde se le ve llevando su equipaje en el aeropuerto en Lima mientras conversa con una de sus trabajadoras. “Seguiré usando pañuelo y lentes”, escribió en otro reciente post en TikTok.

Magaly sorprendió al compartir en sus redes sociales el video promocional que confirma su regreso a ATV con su programa Magaly TV: La Firme. “Empezamos la cuenta regresiva”, escribió la comunicadora confirmando así su retorno.

Magaly Medina regresará a ATV con su programa Magaly TV: La Firme

Magaly Medina volverá a la televisión. Luego de varias especulaciones, ATV confirmó el regreso de la periodista y conductora del programa Magaly TV: La Firme a la pantalla chica.

Por medio de un video, hecho con Inteligencia Artificial (IA), el canal compartió el anuncio de la vuelta del programa con un personaje encapuchado grabando a una pareja besándose en un auto, para luego seguirlos a un hotel.

Es así como el misterioso hombre se dirige a las instalaciones de ATV para entregarle un USB a la popular 'Urraca', quien aparece —en una personificación de IA— usando su pañoleta en la cabeza y luciendo gafas oscuras, tal como se dejó ver en los últimos días tras su cirugía facial en Argentina.

Finalmente, se escucha la clásica canción de entrada de Magaly TV: La Firme anunciando así el regreso del programa sin revelar la fecha del estreno. "Pronto", se lee en el anuncio.

"Prepárate, porque la televisión peruana se vuelve a encender. Vuelve el programa que hace temblar a todo Chollywood. Los carros ya están en marcha y las cámaras encendidas etiqueta a ese amigo que no se pierde ni un chisme de la tv. ¿Quién crees que caerá primero esta temporada? Magaly TV", expresa la publicación.

Magaly Medina estará de vuelta en la televisión el próximo lunes 9 de febrero.

Magaly Medina estará de vuelta en la televisión el próximo lunes 9 de febrero.Fuente: Instagram (magalymedinav)

Magaly Medina Magaly TV: La firme

