"No la necesitamos. Edson y yo somos suficientes": Janet Barboza tras el ingreso de Xiomy Kanashiro a 'América Hoy'

La conductora de televisión mencionó que el ingreso de una o más integrantes al programa hace que el sueldo no sea el mismo.

Xiomy Kanashiro fue presentada como colaboradora en América Hoy y parece que su ingreso no ha sido del agrado de todos. La conductora Janet Barboza se mostró en desacuerdo con la incorporación de la pareja de Jefferson Farfán.

Al ser una de las invitadas en el programa El reventonazo de la chola, Ernesto Pimentel le preguntó: “¿Cuánto tiempo va a durar Xiomy?”, a lo que Janet respondió: “Le he dicho a nuestro productor que honestamente no la necesitamos. Le he dicho que Edson y yo somos suficientes”.

De acuerdo con Barboza, la llegada de otro miembro al equipo puede ser perjudicial para los demás integrantes.

“Viene alguien más y ya no alcanza y nos tienen que mochar, pero falta una persona más, entonces eso es lo que hay”, dijo, haciendo referencia al sueldo que recibe cada uno.

Hasta el momento, Xiomy Kanashiro no ha respondido a estas declaraciones.

Xiomy Kanashiro negó tener planes de boda con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro negó que esté planeando casarse con Jefferson Farfán porque considera que todavía es muy pronto para hacerlo. La actriz cómica aseguró que el exfutbolista todavía no le ha pedido la mano, ya que ambos están concentrados en sus proyectos profesionales.

"Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos, nuestra relación empezó el 6 de enero de este año (2025), tenemos ocho meses como pareja", detalló Kanashiro en entrevista para el programa Ponte en la cola en octubre.

Asimismo, la también cantante dijo que mantener una relación con una figura pública como el exdelantero no es sencillo.

"Es difícil estar con una persona pública, porque siempre está expuesta, pero tratamos de guardar algunas cosas para nosotros, aunque lo que publicamos en nuestras redes es porque nos nace", explicó.

Además, contó que algunas publicaciones en redes sociales no siempre son recientes. "Por ejemplo, esa foto donde estamos con unos globos fue tomada hace un mes y recién se publicó", precisó.