“Me voy agradecida de estar aquí”: Saskia Bernaola fue eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’

‘El Gran Chef Famosos’ continúa con sus noches de eliminación y ahora fue Saskia Bernaola quien tuvo que abandonar la competencia en el reality de cocina emitido el último sábado 21 de octubre. En efecto, la actriz cómica se convirtió en la tercera eliminada de la cuarta temporada del programa tras no convencer a los jueces: Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli.

Es así como Saskia Bernaola tuvo que dejar, definitivamente, ‘El Gran Chef Famosos’ al ya no haber etapa de repechaje del programa y tras preparar ‘tamales de chancho’ y luego un ‘ñoquis con salsa de ají de gallina’. Esta salida de la artista significó también la permanencia del concurso de Tilsa Lozano, Gino Pesaressi y Fiorella Cayo, quien fue la última en salvarse.

“Me siento agradecida por estar aquí. Quiero agradecer al público que me ha brindado su cariño. Lo he podido sentir, agradecer a mis compañeros. Hemos pasado momentos divertidísimos y terribles. Tengo que agradecer a tres grandes maestros”, expresó la actriz.

Seguidamente, añadió: “Gracias por todo lo que me han enseñado y he aprendido y gracias por lo que me enseñaron y no aprendí. Me han enseñado que la cocina es mágica y tiene de arte, de química, de matemática, de historia, es una verdadera escuela. Me voy agradecida la verdad, pero con pena”.

Saskia Bernaola se fue, de manera definitiva, de 'El Gran Chef Famosos' tras preparar un 'ñoquis con salsa de ají de gallina’. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Asimismo, los jueces expresaron su sentir al dar a conocer que Saskia Bernaola ya no estará más en ‘El Gran Chef Famosos’. “Saskia me da penan que te vayas porque en el poco tiempo que te he visto en la cocina me has entretenido un montón. Para mí es evidente tu sabiduría y habilidades en otras cosas”, señaló Giacomo Bocchio.

Por su parte, Nelly Rossinelli sostuvo. “Gracias Saskia por esa alegría y ese bonito espíritu que tienes. Iluminabas esta cocina. Ha sido lindo compartir contigo todo este tiempo. No probabas tus platos pero nos has sorprendido”, dijo la chef.

Finalmente, Javier Masías mencionó: “Saskia, realmente cuando te veo pienso que ustedes los improvisadores hacen con su existencia una hermosa metáfora de la vida. Uno viene aquí y trata de sacar lo mejor. No puedo creer que nos has dado tanta alegría”.

Saskia Bernaola: "Acepto todo lo que me digan y trato de asimilarlo dentro"

En otro momento, Saskia Bernaola aseguró que, en cuanto a la cocina, "está en pañales". "Estoy con el pico bajo, acepto todo lo que me digan y trato de asimilarlo dentro de la vorágine que es el programa. Siempre he tratado de escuchar todo lo que me dice el jurado para poder progresar", añadió.

En ese sentido, reiteró que siente que la cocina "es mágica" y que tiene "arte, química e historia". "Todos los cursos del colegio están en la cocina. Siento que se pueden crear sensaciones y encima voy descubriendo insumos y cómo mezclarlos, entre ellos los sabores se repotencian. Es un montón de conocimiento que me han dado el jurado y mis compañeros", explicó.