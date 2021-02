"The Undoing", miniserie de HBO, obtuvo cuatro nominaciones en los Globos de Oro 2021. | Fuente: HBO

Los Globos de Oro 2021 anunciaron este 3 de febrero sus nominaciones, entre las cuales destacó “The Undoing” por liderar la categoría de miniseries. La producción de HBO logró imponerse ante sus pares con cuatro nominaciones, incluida a mejor miniserie de televisión antológica.

Protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant, ambos intérpretes también están nominados a mejor actriz y mejor actor en miniserie, respectivamente. Y Donald Sutherland, también miembro del elenco, compite la categoría de mejor actor de reparto.

Asimismo, hay otros proyectos del servicio de streaming de HBO que candidatean por un premio en esta edición de los Globos de Oro, afectada por la pandemia de la COVID-19. “Perry Mason”, por ejemplo, tiene una nominación a mejor actor en serie dramática gracias a Matthew Rhys.

Por su lado, la ficción “Lovecraft Country”, que homenajea al escritor de terror y ciencia ficción, consiguió una candidatura como mejor serie dramática. Esta propuesta es una coproducción con Warner Bros. Television.

Por último, Mark Ruffalo tiene una oportunidad de ganar en la categoría a mejor actor en miniserie, serie antológica o película para televisión, gracias a su papel en “I Know This Much Is True”.

Actualmente, todos estos programas están disponibles en HBO GO.

ALGUNOS NOMINADOS A LOS GLOBOS DE ORO 2021

Los Globos de Oro 2021, que se entregarán el 28 de febrero (en un formato completamente virtual), se premiará lo mejor del cine y la televisión. ¿Quiénes son los nominados a la 78 edición de estos importantes galardones que marcan el pulso de los ganadores del año?

Por la pandemia y el cierre de los cines, las plataformas de streaming como Netflix, Amazon y HBO se frotan las manos esperando un buen puñado de nominaciones que despejaría su camino hasta el ansiado Oscar, que no llegará hasta abril.

Estos son algunos de los títulos nominados a la edición de los Globos de Oro de este año.

Mejor programa de televisión musical o comedia:

“Emily in Paris”

“The Flight Attendant”

“Schitt’s Creek”

“The Great”

“Ted Lasso”

Mejor actriz en una serie limitada o película de televisión

Cate Blanchett (“Mrs. America”)

Daisy Edgar-Jones («Normal People»)

Shira Haas (“Unorthodox”)

Nicole Kidman (“The Undoing”)

Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”)

Mejor Actor de drama

Riz Ahmed (“Sound of Metal”)

Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Anthony Hopkins (“The Father”)

Gary Oldman (“Mank”)

Tahar Rahim (“The Mauritanian”)

Mejor Actriz en un programa de drama

Emma Corrin (“The Crown”)

Olivia Colman (“The Crown”)

Jodie Comer (“Killing Eve”)

Laura Linney (“Ozark”)

Sarah Paulson (“Ratched”)

Mejor Actor en un programa de drama

Jason Bateman (“Ozark”)

Josh O’Connor (“The Crown”)

Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)

Al Pacino (“Hunters”)

Matthew Rhys (“Perry Mason”)

Mejor Director

David Fincher, “Mank”

Regina King, “One Night in Miami”

Aaron Sorkin, “The Trial of the Chicago 7”

Chloé Zhao, “Nomadland”

Emerald Fennell, “Promising Young Woman”

Mejor Drama

“The Father”

“Mank”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“The Trial of the Chicago 7”