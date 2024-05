¿Cuántos años de noviazgo debería tener una pareja para casarse? Esto dice un estudio

El psicoterapeuta familiar José Baldeón estuvo esta mañana en el programa Encendidos | Fuente: RPP

¿Cuántos años de noviazgo debería tener una pareja para casarse? Para responder esta pregunta, el psicoterapeuta de familia José Baldeón se basó en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Emory, en Atlanta, en el cual se encontró una fuerte correlación entre la duración del noviazgo y la duración del matrimonio.



En dicho estudio, los investigadores encuestaron a más de 3 mil personas que estaban o habían estado casadas, acerca de diversos aspectos de sus bodas y matrimonios en general. "Lo que se ha descubierto es que aquellas parejas que han tenido un noviazgo de 5 años tienen más posibilidades de separarse, como también las que han tenido un año (de noviazgo)", mencionó Baldeón en el programa Encendidos de RPP.

"Las que han durado más han sido parejas que han tenido de noviazgo entre 2 años y 2 años y medio", agregó el especialista.

En esa línea, la investigación reafirma que el noviazgo cumple una etapa importante en la construcción de la vida de pareja y, además, "no debe ser ni tan corto como para no conocernos, ni tan largo como para aburrirnos".

La investigación de la Universidad de Emory también revela que "no funciona mucho" la convivencia antes del matrimonio, dado que los hombres "no son dados mucho al compromiso si es que no hay un ritual o una firma".



Ese comportamiento del hombre -indica Baldeón- se debe en parte a su formación familiar, no solo en valores sino también en el modelo relacional que estableció con sus padres. "Si yo como hombre he vivido en una vida familiar donde había conflictos o papá y mamá no se relacionaron mucho conmigo, entonces yo no desarrollo confianza", remarca José Baldeón.

