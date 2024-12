¿Cómo proteger nuestra piel ante la llegada del verano?

Protegerse adecuadamente no solo previene quemaduras, sino también problemas graves a largo plazo.

El verano trae consigo cielos despejados y un calor que nos invita a disfrutar al aire libre. Sin embargo, esta temporada también nos expone a niveles más altos de radiación solar, un factor que puede poner en riesgo nuestra salud si no tomamos las precauciones necesarias.

La piel, como primera línea de defensa ante los rayos solares, requiere de cuidados durante esta época del año. Desde quemaduras hasta problemas más graves como el cáncer de piel, los efectos del sol pueden ser devastadores si no nos protegemos adecuadamente. ¿Sabes cómo cuidar tu piel este verano? Aquí te lo contamos.

Protégete del sol este verano 2025: claves para cuidar tu piel | Fuente: RPP

¿Quiénes están en mayor riesgo?

El médico dermatólogo Joel Chalco explicó para RPP que hay factores que aumentan la predisposición al cáncer de piel. "Hay un factor genético innegable y un factor del fototipo. Las personas con piel más blanca tienen mayor riesgo", señaló Chalco, aunque subrayó que este peligro no debe subestimarse en personas con otros tonos de piel.

Asimismo, destacó la importancia de vigilar cualquier cambio en nuestra piel. Si aparece un lunar o si uno ya existente comienza a crecer, es crucial acudir al dermatólogo, recomienda el Dr. Chalco, quien enfatizó además que un diagnóstico temprano puede descartar un posible cáncer o permitir el tratamiento oportuno de una lesión benigna.

Medidas para proteger tu piel

Aunque es difícil resistirse a disfrutar del sol en verano, el médico dermatólogo recomienda evitar exponerse entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., cuando la radiación es más intensa. Si no puedes evitar no salir entre esas horas, sigue estos consejos:

Usa ropa adecuada: Opta por prendas de manga larga, tejido tupido y colores oscuros, como negro o azul marino, ya que absorben mejor la radiación UV que las prendas claras. Si el calor hace difícil usar ropa de manga larga, combina estas prendas con bloqueador solar en las zonas expuestas.

Opta por prendas de manga larga, tejido tupido y colores oscuros, como negro o azul marino, ya que absorben mejor la radiación UV que las prendas claras. Si el calor hace difícil usar ropa de manga larga, combina estas prendas con bloqueador solar en las zonas expuestas. Sombrero de ala ancha: Es esencial para proteger el rostro y las orejas, una de las zonas donde el cáncer de piel suele aparecer con frecuencia. Los sombreros de tela densa o material con protección UV adicional son ideales, especialmente si pasarás tiempo prolongado en la playa o trabajando bajo el sol.

Es esencial para proteger el rostro y las orejas, una de las zonas donde el cáncer de piel suele aparecer con frecuencia. Los sombreros de tela densa o material con protección UV adicional son ideales, especialmente si pasarás tiempo prolongado en la playa o trabajando bajo el sol. Bloqueador solar: Aplícalo en todas las áreas expuestas de la piel, sin olvidar lugares menos evidentes como el dorso de las manos, las orejas y el cuello. Recuerda que la aplicación debe ser cada tres horas, y si estás en la playa, piscina o haciendo ejercicio, lo recomendado es usarlo cada dos horas.

Radiación: un enemigo silencioso en todas las regiones

El especialista advierte sobre un error común: creer que la radiación solar es más fuerte en la costa. En realidad, las zonas altoandinas tienen niveles de radiación más intensos, lo que también incrementa el riesgo de cáncer de piel en estas áreas. Recientemente, en Sullana, Piura, más de 40 estudiantes se desvanecieron por el intenso calor durante un desfile, algo que evidencia la fuerza del sol en esta temporada.

"A veces tenemos una mala percepción de que en la costa la radiación es más fuerte. Una cosa es la sensación de alza térmica, que es mucho más intensa acá en Lima, y otra cosa es la radiación solar. En realidad, la radiación solar es mucho más intensa en zonas altoandinas, y es esta la que está asociada a la aparición de cáncer de piel", señala.

El verano es una época para disfrutar, pero también para ser conscientes de los riesgos asociados al sol. Proteger nuestra piel no solo previene quemaduras, sino que puede salvar vidas al reducir el riesgo de enfermedades como el cáncer de piel. Toma medidas, consulta a un dermatólogo si detectas algo inusual y recuerda que la prevención es la mejor herramienta para disfrutar del verano de forma segura.

