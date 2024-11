¿Cómo proteger tu piel antes de maquillarte? Conoce los consejos de Nicolle Chang para mantener tu piel saludable

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Salud La importancia de preparar la piel antes de aplicar maquillaje

A pesar de la gran importancia que muchas personas otorgan al uso del maquillaje, muchas consideran que antes de aplicar cualquier producto en el rostro es fundamental proteger la piel para prevenir efectos negativos. Omitir una preparación adecuada puede provocar problemas como resequedad, exceso de grasa o irritación.

La maquilladora e influencer Nicolle Chang explica que una piel bien cuidada no solo mejora el aspecto del maquillaje, sino que también previene daños a largo plazo. Desde el uso de crema hidratante y protector solar hasta elegir productos de marcas confiables, estos simples pasos pueden hacer una gran diferencia en la salud de la piel.

La preparación de la piel como escudo protector

Nicolle Chang es una de las voces más influyentes cuando se trata de maquillaje. A sus 26 años, ha logrado construir una comunidad de más de 2 millones de seguidores en TikTok, por lo que Nicolle es una referente confiable para quienes buscan consejos sobre cómo preparar la piel antes de aplicar cualquier producto cosmético.

Para Nicolle, la clave de un buen maquillaje no solo está en la técnica, sino en la salud de la piel. “Yo siempre recomiendo la preparación de piel. Para que una piel con base y todos los productos se vea bonito, es bueno siempre tener su crema hidratante, protector solar y, tal vez, un poco de contorno de ojos, y con eso basta”, comentó.

Chang explica que este proceso no solo mejora el aspecto del maquillaje, sino que funciona como una barrera protectora entre la piel y los productos cosméticos. “Si no preparamos la piel antes, el maquillaje no va a durar mucho tiempo y podemos generar más grasa o más sequedad dependiendo la piel de cada uno”, advirtió.

Riesgos de productos de procedencia desconocida

Al elegir productos de maquillaje, Nicolle recomienda optar por marcas confiables y evitar los de procedencia dudosa. “Recomiendo comprar productos de marcas, porque he visto que compran en lugares no confiables y no se sabe de dónde vienen esos productos. Podrías generar una reacción alérgica o malograr tu piel incluso”, enfatizó.

El uso de maquillaje de baja calidad puede contener ingredientes que irritan la piel o provocan reacciones alérgicas. Optar por productos confiables es una inversión en la salud de la piel, ya que no solo protege contra irritaciones, sino que también promueve un aspecto radiante y saludable a largo plazo.

Un maquillaje natural y saludable

En cuanto a la tendencia actual, Chang recomienda un maquillaje natural que no recargue la piel y permita que luzca fresca. “Para un maquillaje natural recomendaría una base suave, no muy mate, porque podría hacer que la piel se vea acartonada”, explicó. Según la influencer, un maquillaje ligero que incluya rubor y contorno permite destacar los rasgos del rostro sin obstruir los poros o provocar problemas de piel.

El maquillaje puede ser una herramienta poderosa para resaltar la belleza, pero también es esencial cuidar la piel antes de aplicarlo. La preparación adecuada, el uso de protector solar y la elección de productos de calidad no solo hacen que el maquillaje dure más, sino que también protegen la piel de posibles daños. Al cuidar la salud de la piel, el maquillaje luce mejor y se convierte en una forma de expresión más segura.

