¿Te muerdes las uñas? Estos son los riesgos a los que te puedes exponer

El doctor Elmer Huerta es el consultor médico de RPP | Fuente: RPP

El doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP, mencionó esta mañana en el programa Encendidos que morderse las uñas es un problema de salud mental que está clasificado como un trastorno de conducta repetitiva centrado en el cuerpo.

Este trastorno se caracteriza por comportamientos reiterativos enfocados en el cuerpo, como por ejemplo morderse las uñas, comerse los cabellos, morderse las mejillas o morderse los labios. "Si es que la persona no puede dejar de hacer esto, ya puede constituir un problema de salud mental y necesita tratamiento de un profesional", indicó el Dr. Huerta.

Cabe señalar que hay otros trastornos de salud mental que están relacionados con el mal hábito de morderse constantemente las uñas. Estos son: la ansiedad, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, la enuresis, el trastorno de oposición desafiante y los tics.

¿Cuáles son los riesgos de morderse las uñas?

El consultor médico de RPP dijo en el programa Encendidos que "hay varias cosas que el morderse las uñas puede provocar en una persona". Estos son:



- Problemas dentales. "Si repetidamente los niños se muerden las uñas, los dientes pueden desviarse en su crecimiento, pueden desalinearse o pueden astillarse", advierte el doctor Elmer Huerta.



- Infecciones por hongos en el lecho ungueal. "(Morderse constantemente provoca) infecciones por hongos en el lecho ungueal, porque está siempre húmedo y en la humedad es donde pululan los hongos en las uñas".

- Infecciones gastrointestinales. "Si tocas alguna cosa sucia y después te muerdes las uñas, puedes pasarte la bacteria a tu cuerpo".

- Dolor en la mandíbula. "Si estás constantemente masticando y masticando (las uñas), la articulación que todos tenemos delante de la oreja, que se llama articulación temporomandibular, se puede inflamar y da un dolor terrible frente a la oreja".

- Infecciones locales. "Te puede salir pus en el sitio que te estás mordiendo porque se infecta. Obviamente también daña los tejidos de las uñas y las cutículas".

¿Es posible salir de este problema?

De acuerdo con el doctor Elmer Huerta, la gente que no puede dejar de morderse las uñas debe buscar ayuda de un profesional en salud mental. No obstante, hay una serie de "trucos" que podrían ayudar a salir de este mal hábito.

"Uno de los trucos que recomiendan es mantener las uñas bien recortadas para que no haya qué morder. Segundo, existen unos líquidos que se pueden poner en las uñas -que son como pintura- que son super amargos, cuando te los pones en la boca ya no vas a seguir haciéndolo (morderte las uñas). También se pueden usar barreras físicas como un guante o un dispositivo en los dedos para que no te puedas morder", indicó.

