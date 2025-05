Bullying escolar: ¿qué impacto tiene en la salud emocional de los estudiantes?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El bullying escolar no se trata simplemente de una pelea entre estudiantes. A diferencia de una confrontación ocasional y visible, el bullying es un tipo de violencia silenciosa, repetitiva y persistente. Este fenómeno se caracteriza por tres elementos esenciales: ocurre de forma repetida, tiene la intención de dañar, someter o excluir a alguien, y se da en una relación desigual de poder, donde la víctima no puede defenderse.



El bullying puede manifestarse de muchas maneras: desde apodos crueles, burlas constantes, exclusiones sociales, hasta empujones disfrazados de juegos. Lo preocupante es que estos actos suelen ocurrir fuera de la vista del adulto, en espacios como el recreo o los baños. Además, con la llegada de las redes sociales, el acoso ya no termina en la puerta del colegio. Ahora puede continuar en línea, dificultando su detección, pero dejando daños emocionales igual de profundos.



En este contexto, la psicóloga Vanessa Toribio enfatiza que tanto las familias como las escuelas tienen un rol esencial en la prevención del bullying. Por ejemplo, en la escuela existe una responsabilidad clara de fomentar entre los estudiantes formas de convivencia que se basen en el respeto y la empatía. Un ejemplo cotidiano, pero preocupante, ocurre cuando un niño se burla del cuerpo de otro y el resto del salón se ríe. Este acto, lejos de ser una broma inocente, es una manifestación de violencia. Si no hay un adulto que intervenga para frenar ese comportamiento y enseñar otra manera de convivir, esta práctica se instala como algo normal dentro del ambiente escolar. Allí, los docentes, tutores y todo el personal escolar deben establecer protocolos de prevención y atención, y trabajar constantemente en todos los espacios de la escuela, no solo en el aula.



El rol de los padres de familia también es crucial. Muchas veces, sin darse cuenta, pueden estar alimentando actitudes violentas desde casa. Celebrar la viveza por encima del respeto, permitir la burla o justificar malas conductas transmite un mensaje erróneo a los niños. Es importante que las familias enseñen que todas las personas tienen valor, que las diferencias no son motivo de burla, y que existen formas adecuadas de convivir.



Otro actor clave en esta problemática del bullying son los testigos, indica la psicóloga Vanessa Toribio. Muchas veces, quienes presencian una situación de acoso eligen guardar silencio, ya sea por temor a convertirse también en blanco de burlas o porque creen que no es un asunto que les afecte directamente. Sin embargo, esta pasividad contribuye a que la violencia se mantenga. Por ello, es fundamental que desde la escuela se trabaje con este grupo: se debe fortalecer su empatía y brindarles herramientas concretas para actuar, como identificar a quién recurrir, cómo apoyar a la víctima y cómo expresar claramente que ese tipo de comportamientos no son aceptables. Romper el silencio es un paso necesario para frenar el bullying y construir una comunidad escolar más segura y solidaria.



Por otra parte, la especialista subraya la importancia de no mirar al agresor solo como alguien que debe ser castigado pues, muchas veces, su comportamiento puede estar reflejando situaciones difíciles que vive en casa o una incapacidad para expresar su malestar de otra manera. Expulsarlo sin más no soluciona el problema, solo reproduce la misma lógica de exclusión. Es necesario ayudarlo a reconocer el daño que causa, a responsabilizarse y a aprender nuevas formas de relacionarse.



Una denuncia oportuna puede hacer la diferencia, pero para que un niño o adolescente se anime a hablar, debe sentir que hay un adulto disponible, que no lo va a juzgar ni minimizar su experiencia. Por eso, es fundamental construir un clima de confianza todos los días, interesarse genuinamente por cómo se sienten, validarlos emocionalmente y hacerles saber que no están solos.



¿Cuál es el impacto del bullying en la salud emocional de un niño?



El bullying puede provocar daños emocionales muy profundos. Aun cuando no haya agresión física, la humillación constante puede afectar seriamente la autoestima de un niño. Muchos terminan sintiéndose menos valiosos, culpables o frustrados por no poder defenderse. Esto puede generar ansiedad, tristeza, aislamiento y hasta síntomas de depresión. Si no se interviene a tiempo, estas heridas pueden acompañarlos durante muchos años, afectando su forma de relacionarse con los demás y su confianza en sí mismos.



Por eso, ante cualquier cambio en el comportamiento de un hijo -como no querer ir a la escuela, mostrarse retraído o callado- es importante estar atentos. Puede ser bullying u otra situación, pero lo fundamental es actuar de inmediato: conversar, escuchar y, si es necesario, buscar ayuda profesional.



Finalmente, Vanessa Toribio recuerda que el bullying no es un juego y no se supera solo. Los padres tienen el poder de hacer que sus hijos se sientan escuchados y protegidos. Hablar con ellos todos los días, sin juzgar, puede salvarles la vida. También es necesario involucrarse con la escuela, conocer a los docentes, asegurarse de que existan protocolos de prevención y atención. La lucha contra el bullying empieza con adultos atentos, comprometidos y dispuestos a enseñar que todos merecemos ser tratados con respeto.