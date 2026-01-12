Elina Rodríguez ya palpita el Sudamericano de Clubes de Vóley: "Las aspiraciones son grandes"

Apunta alto. Elina Rodríguez, jugadora de Alianza Lima, aseguró que el equipo cuenta con un equipo de calidad para afrontar el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Tras la victoria sobre Deportivo Soan, por la primera fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley (LPV), la argentina dijo que las aspiraciones en el campeonato son grandes, pero deben seguir trabajando para cumplir las expectativas.

"Por las jugadoras que tiene este equipo, podemos dar ese salto de calidad", indicó en un primer momento.

"Las aspiraciones son grandes en este Sudamericano, pero debemos seguir trabajando para cumplir las expectativas que tiene toda la familia de Alianza", complementó.

Apoyo de la hinchada es fundamental

Por otro lado, indicó que es positivo que el Sudamericano de Clubes de Vóley se juegue en Perú, puesto que se tendrá el apoyo de los hinchas.

"Estamos muy contentas de jugar este Sudamericano de local, porque sabemos que el hincha de Alianza Lima nos va a apoyar. Creo que será un torneo con un gustito diferente y estoy muy agradecida con el hincha blanquiazul que nos acompaña siempre", dijo.

Por último, recalcó que ahora están enfocadas en la Liga, pero el objetivo en el Sudamericano es llevar a Alianza Lima lo más alto posible.

"Aún no hablamos mucho sobre el Sudamericano, pero la consigna es llevar a Alianza lo más alto posible. Ahora lo principal es volver a ganar en la Liga, mantener esa seguidilla de triunfos y consolidarnos como equipo. Luego veremos cuáles serán los objetivos en el Sudamericano", concluyó.