Confirmado: Perú tendrá tres representantes en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Perú se hace fuerte en la región. Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), reveló que el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 —que se desarrollará en nuestro país— contará con la presencia de tres equipos peruanos.

En conversación con Latina, previo al duelo entre Universitario vs Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley, el directivo indicó que Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín participarán del campeonato.

”Muy contento porque ya oficialmente tenemos la lista de participantes. Van a ser nueve clubes de seis países", indicó en un primer momento.

“Con la grata noticia de que Perú va a tener tres clubes participando en el Sudamericano: son Alianza Lima como vigente campeón, Regatas como subcampeón y la San Martín como tercero“, complementó.

¿Qué equipos participarán del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Tras dar la noticia de que tres equipos peruanos jugarán el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, Vegas también dio a conocer los otros clubes que jugarán el torneo.

“Dos equipos de Brasil: el Sesi y Osasco. Después viene el Boston de Chile; el de Uruguay, el Banco República; de Bolivia el Olympic, y por primera vez en la historia del vóley sudamericano, un equipo ecuatoriano femenino, el Club de Alto Rendimiento de Ecuador”., finalizó.

Alianza Lima (Perú)

Regatas Lima (Perú)

San Martín (Perú)

Sesi Bauru (Brasil)

Osasco (Brasil)

Boston (Chile)

Banco República (Uruguay)

Olympic (Bolivia)

Club de Alto Rendimiento (Ecuador)

¿Cuándo se jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se disputará del 18 al 22 de febrero. La sede aún no se confirma, pero sería en el coliseo Lucha Fuentes de Villa el Salvador.