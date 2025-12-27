Alianza Lima se pronunció en redes tras conocer que perdió ante Universitario en Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima necesita un triunfo en la Liga Peruana de Vóley cuando enfrente a San Martín en el Polideportivo de Villa El Salvador.

A través de sus redes sociales, Alianza Lima publicó un mensaje antes del compromiso frente a Universidad San Martín por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley. El equipo blanquiazul confía en la victoria en el Polideportivo de Villa El Salvador.

"¡Vamos por ese último partido del año! Dejemos el corazón de inicio a fin. Luchemos juntos en cada set", fue el mensaje de Alianza acompañado de una gráfica con jugadoras como la francesa Maeva Orle, la argentina Elina Rodríguez y la referente Clarivett Illescas.

Alianza Lima y San Martín protagonizarán el partido más importante de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El equipo blanquiazul parte como favorito tras su buen presente en el campeonato.

Sin embargo, Alianza recibió este sábado la noticia que el Comité de Apelaciones de la Federación Peruana de Vóley (FPV) declaró fundado el reclamo de Universitario de Deportes debido a la alineación indebida por parte de el entrenador Facundo Morando.

¡𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐬𝐞 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐧̃𝐨! 👏🏾💙



Dejemos el 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐳𝐨́𝐧 de inicio a fin. 💪🏾



Luchemos 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 en cada set. ⚪️🔵✨ pic.twitter.com/oCZLXugq8S — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) December 27, 2025

Alianza Lima vs. San Martín: así llegan a la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025

Alianza Lima derrotó por 3-0 a Universitario en la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, aunque el partido todavía no ha sido resuelto por la FPV tras un reclamo de la 'U'. Por su lado, San Martín llega a la contienda tras vencer 3-0 a Deportivo Soan.





¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025?

El partido Alianza Lima vs. San Martín se disputará el sábado 27 de diciembre en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir, aproximadamente, a 6 000 espectadores.