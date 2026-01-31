Alianza Lima vs. San Martín: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partidazo por la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO: se enfrentan este domingo 1 de febrero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador (Lima). El partido corresponde a la fecha 4 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Un partidazo. Dos serios candidatos al título vuelven a cruzarse. Esta vez, Alianza Lima y San Martín se medirán en la Fase 2, teniendo el antecedente de la victoria 3-1 que consiguió el cuadro santo durante la primer etapa. Además, también será una prueba de ensayo antes que los dos elencos sean rivales en el Sudamericano de Clubes.

Para los dos equipos es la oportunidad, además, de llegar a la cima de la clasificación. El triunfo será clave, esperando que el líder Universitario sufra un traspé amte Regatas Lima.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis!

Alianza Lima vs San Martín: ¿cómo llegan la fecha 4 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

Alianza Lima solo registra triunfos en la segunda etapa del torneo y en la última fecha le ganó 3-0 a Circolo. Por su lado, San Martín llega al compromiso después de derrotar 3-0 a Deportivo Géminis.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la fecha 4 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido Alianza Lima vs. San Martín se disputará el domingo 1 de febrerp en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

Nuestro calendario de 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐞𝐫𝐨. 🗓️🔜 pic.twitter.com/A8cnr0QvxO — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) January 28, 2026

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por TV?

El partido Alianza Lima vs. San Martín se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver en la web y app de Latina, así como en el Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Alianza Lima vs San Martín: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. San Martín, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

Alianza Lima vs San Martín: últimos resultados

24/01/2026 | San Martín 3-0 Deportivo Géminis – Fase 2

17/01/2026 | San Martín 2-3 Regatas – Fase 2

10/01/2026 | San Martín 3-0 Olva Latino – Fase 2