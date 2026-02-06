Pablo Sabbag, exjugador de Alianza Lima, fue transferido a inédito club por 2 millones de dólares

Pablo Sabbag no entró en los planes de Alianza Lima para la temporada 2026. El atacante sirio-colombiano dejó en claro que vivió buenos momentos en el cuadro de La Victoria.

Después de su paso por Alianza, el 'Jeque' llegó a Suwon FC de Corea del Sur. En este club destacó como goleador en la temporada del año pasado, pero no alcanzó para que su equipo se salve del descenso.

En los últimos días, el futbolista de 28 años admitió en una entrevista que continuaría jugando en una liga lejana a Colombia.

En esa línea, el periodista argentino Mariano Olsen, de WinsportsTV, dio a conocer que Sabbag será el nuevo fichaje del Al -Ahly de Libia proveniente del Suwon FC.

Es más, aseguró que la transferencia alcanza los 2 millones de dólares y que Deportivo Cali recibirá 200 000 como porcentaje de la operación.

VENTA MILLONARIA

PABLO SABBAG (28) jugará en AL-AHLY de Trípoli (Libia).

El delantero fue transferido por Suwon FC de Corea en 2 millones de dólares.@DeportivoCaliCP recibirá 200.000 USD aproximadamente por la operación, misma cantidad que @InterBogOficial pic.twitter.com/cNWAEmDGfq — Mariano Olsen (@olsendeportes) February 5, 2026

Los números de Pablo Sabbag en Alianza Lima

Pablo Sabbag llegó a Alianza Lima en la temporada 2023, proveniente de La Equidad de Colombia. En su primera temporada, el delantero disputó 27 encuentros y anotó 10 goles.

Para el siguiente año se esperaba que sumara mejores números, pero una lesión lo alejó de las canchas varios meses. En el 2024 solo pudo disputar ocho encuentros y anotó cuatro goles.