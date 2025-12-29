Aixa Vigil minimizó las pifias de los hinchas de Alianza Lima: "¿Parecía que me importaba?"

Un partidazo 'santo'. San Martín logró superar a Alianza Lima por 3/1 (25/19, 25/19, 20/25 y 26/24), y se perfila como uno de los favoritos de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 tras la victoria ante las bicampeonas.

Si bien es cierto que Adeola Owokoniran fue la MVP con un 47% de efectividad en el ataque, 4 puntos de bloqueo y 64% de eficiencia en su juego, es Aixa Vigil una de las jugadoras claves en el equipo que dirige el brasileño Guilherme Schmitz.

Vigil, que salió bicampeona con Alianza, fue pifiada por un grupo de hinchas blanquiazules en el Polideportivo de Villa El Salvador. Debido a ello, la también jugadora de la Selección Peruana fue consultada sobre la reacción de la afición de su exequipo.

"¿Parecía que me importaba o me impedía hacer mis cosas? Me gusta. Jugué con la barra y he jugado en contra de la barra. Entonces, soy feliz y yo solo estoy trabajando. Las cosas se están dando con nosotras", declaró.

Posteriormente, Vigil comentó que San Martín salió concentrada con el equipo blanquiazul, que jugó en el último Mundial de Clubes de Vóley en Brasil.

"Es la primera etapa, nadie sabe lo que va a pasar. Estamos trabajando superfuerte. Hoy día era un equipo que teníamos que medirnos. Alianza ha ganado a todos por 3-0 o 3-1 y hoy salimos concentradas en nosotras porque sabíamos que íbamos a tener la hinchada en contra. Personalmente, yo sabía que iba a estar en contra mío, pero estoy feliz con el trabajo de mi equipo", culminó.

Aixa Vigil se declaró hincha de Universitario

En conversación con el diario El Comercio, la seleccionada nacional aseguró que en noviembre pasado que su salida del equipo de La Victoria es un capítulo cerrado en su vida y confesó que es hincha de Universitario.

"He jugado en un equipo con una hinchada tan grande, pero creo que ya es un capítulo en mi vida que lo cerré", indicó en un primer momento.

"Todo el mundo sabe que soy hincha de la 'U'. Toda la vida he sido hincha de ese equipo y ahora nada me compromete decirlo", complementó.