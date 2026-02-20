Últimas Noticias
Brasileña Mariane Casas de Rebaza Acosta elogia nivel de Liga Peruana de Vóley: "Es más competitiva que Portugal"

Mariane Casas, voleibolista brasileña de Rebaza Acosta.
Mariane Casas, voleibolista brasileña de Rebaza Acosta. | Fuente: Instagram Rebaza Acosta
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Mariane Casas militó en el Castelo da Maia GC de la liga de Portugal y ahora defiende la camiseta de Rebaza Acosta.

Lima es el epicentro del vóley sudamericano, ya que actualmente alberga el campeonato de clubes de esta parte del continente americano. Osasco y Sesi son los grandes favoritos para alcanzar el título, pero otro equipo que entró entre los candidatos es Alianza Lima.

Alianza logró su boleto a las semifinales tras derrotar en un vibrante partido a San Martín, dejando en claro que el nivel de los clubes peruanos se encuentra en alza. En ese sentido, la voleibolista brasileña Mariane Casas elogió a la Liga Peruana de Vóley.

La central de Rebaza Acosta señaló que se encuentra sorprendida por el nivel del campeonato peruano e indicó que es superior a la Liga de Portugal.

"Sí, es más competitiva que Portugal. Me sorprendió mucho. El voleibol portugués es bueno, la estructura es buena, los coliseos son buenos, pero creo que acá (Perú) es más competitivo. Me agrada más. Es más caliente, queremos ganar siempre. Allá (en Portugal) es más tranquilo. La hinchada también es tranquila", declaró.

Hay que indicar que la deportista brasileña de 28 años llegó a Rebaza Acosta proveniente del Castelo da Maia GC de Portugal.

¿Cómo va Rebaza Acosta en Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Rebaza Acosta ocupa el noveno lugar de esta parte del torneo peruano al alcanzar 15 puntos.

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Alianza Lima1816249:1646
2.San Martín1815351:2046
3.Universitario1715247:1444
4.Regatas Lima1810838:3427
5.Atlético Atenea179836:3228
6. Deportivo Géminis179832:2925
7.Circolo Sportivo1771028:3722
8.Deportivo Soan1851329:4218
9.Rebaza Acosta1851326:4515
10.Olva Latino18511322:4614
Tags
Liga Peruana de Vóley Mariane Casas Rebaza Acosta

