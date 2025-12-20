Alianza Lima vs Universitario en vivo: partidazo en la Liga Peruana de Vóley 2025

Revisa los horarios y el canal del clásico entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025.

Alianza Lima y Universitario de Deportes medirán fuerzas y protagonizarán el plato fuerte de la novena jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025. Este será el primer clásico de la temporada y la expectativa es grande debido a la rivalidad entre ambos cuadros.

Alianza Lima vs Universitario: Así llegan a la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025

Alianza Lima ganó 3-0 a Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley. Los parciales son 25-18, 25-15 y 25-14.





En tanto, Universitario venció a Circolo por 3 sets contra 2 con parciales 25-7, 17-25, 25-10, 22-25 y 15-9.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Universitario en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025?

El partido Alianza vs Universitario se disputará el domingo, 21 de diciembre, en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para recibir a 6 100 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025?

En Perú , el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m. En Argentina, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza vs. Universitario comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Alianza Lima vs Universitario en vivo?



Alianza Lima vs Universitario: precios de entradas

Los precios de las entradas para el Alianza vs Universitario, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes: