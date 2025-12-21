Universitario confirma que hará el "reclamo correspondiente" luego de que Alianza Lima alineara a cuatro extranjeras

Fabrizio Acerbi, gerente de Polideportivo de Universitario de Deportes, anunció que presentará un reclamo formal luego de que Alianza Lima alineara a cuatro extranjeras en el partido por la Liga Peruana de Vóley.

En conversación con Latina, indicó que es respetuoso de las reglas y que, por ello, harán el reclamo correspondiente.

“Lo que corresponde, lo que todos ustedes vieron en televisión. Nosotros somos muy respetuosos de las reglas y creo que es un error desafortunado del rival, que nadie lo celebra, a cualquiera le podría pasar, y en este caso nos toca hacer el reclamo correspondiente por haber estado con 4 jugadoras extranjeras”, comentó Acerbi.

Fabrizio Acerbi dio detalles de lo que dice las bases del reglamento

Luego, el dirigente dio detalles de lo que dice el reglamento con respecto a las extranjeras en cancha y aseguró que deberían ganar el partido por 3-0 con un triple 25-0.

“Son tres jugadoras extranjeras en cancha. Al tener cuatro, estás en falta y deberías ganar el partido 3-0 con 25-0 según dicen las bases", indicó en un inicio.

"En este caso nos toca hacer el reclamo correspondiente porque no es ni siquiera que lo queramos o no hacer, es lo que pasó en la cancha y es lo que corresponde”, finalizó.