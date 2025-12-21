Facundo Morando luego de alinear a cuatro extranjeras ante Universitario: "Capaz quieran reclamar y ganar el partido de esa manera"

La polémica se instaló en la Liga Peruana de Vóley 2025. Facundo Morando, técnico de Alianza Lima, habló tras la victoria sobre Universitario y trató explicar el momento donde alineó cuatro extranjeras en cancha.

En conversación con Latina, el argentino dijo no saber qué pasó y que esperarán la decisión que tomará la 'U' con respecto al tema.

"Hicimos un cambio y vamos a ver cómo se resuelve, no sabemos aún nada de eso. Ya está. Nosotros vamos a esperar a ver qué dicen ellos, en la cancha ganamos y lo hicimos muy bien", dijo en un principio.

"Capaz que ellos quieran reclamar y quieran ganar el partido de esa manera, nosotros lo ganamos en la cancha y lo hicimos muy bien", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Facundo Morando felicitó a sus jugadoras por el triunfo

Luego, el técnico argentino felicitó a sus jugadoras por el triunfo ante Universitario, destacando que se mantuvieron en el mismo nivel mostrado en el Mundial de Clubes de Vóley.

"Las chicas jugaron muy bien, es muy difícil lo que ellas hacen, después de jugar un Mundial la adrenalina siempre baja y ganar así ante un rival como Universitario, la verdad da para felicitar a este equipo, que es impresionante", finalizó.