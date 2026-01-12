Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cuadrangular de ascenso de la Liga Peruana de Vóley: equipos confirmados y fixture de los partidos con miras a la LPV

Cuadrangular de ascenso de la Liga Peruana de Vóley
Cuadrangular de ascenso de la Liga Peruana de Vóley | Fuente: Facebook | Fotógrafo: FPVPE
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Cuatro equipos disputarán el cuadrangular de ascenso de la Liga Peruana de Vóley. El primero jugará la LPV de la próxima temporada

Solo uno alcanzará el objetivo. Este último fin de semana se conocieron a los cuatro equipos que disputarán el cuadrangular de ascenso con miras a la Liga Peruana de Vóley

En la fase 3 de la Liga Nacional Intermedia, Túpac Amaru y Molivoleibol ganaron sus partidos y lograron su clasificación al cuadrangular de ascenso, donde ya se encontraban Kazoku No Perú y Deportivo Wanka, equipos que quedaron últimos en la primera fase de la Liga Peruana Vóley.

Para esta temporada, de los cuatro equipos, solo uno subirá o se mantendrá en la máxima diviisón del vóley.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

¿Cuándo se jugará el cuadrangular de ascenso de la Liga Peruana de Vóley?

El cuadrangular de ascenso de la Liga Peruana de Vóley se jugará del 17 de enero al 1 de febrero. Todos los cotejos se disputarán en el Polideportivo Lucha Reyes de Villa El Salvador. 

¿Qué equipos disputarán el cuadrangular de ascenso por la Liga Peruana de Vóley?

  • Túpac Amaru (Lima) 
  • Molivoleibol (Lima)
  • Deportivo Wanka (Lima)
  • Kazoku No Perú (Lima)

Calendario del cuadrangular de ascenso de la Liga Peruana de Vóley

Fecha 1 

Sábado 17 de enero

12:00 p.m. | Kazoku No Perú vs Molivoleibol

Domingo 18 de enero

12:30 p.m. | Deportivo Wanka vs Túpac Amaru

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Liga Nacional Intermedia Liga Peruana de Vóley Molivoleibol Deportivo Wanka Kazoku No Peru

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA