Cuadrangular de ascenso de la Liga Peruana de Vóley: equipos confirmados y fixture de los partidos con miras a la LPV

Solo uno alcanzará el objetivo. Este último fin de semana se conocieron a los cuatro equipos que disputarán el cuadrangular de ascenso con miras a la Liga Peruana de Vóley.
En la fase 3 de la Liga Nacional Intermedia, Túpac Amaru y Molivoleibol ganaron sus partidos y lograron su clasificación al cuadrangular de ascenso, donde ya se encontraban Kazoku No Perú y Deportivo Wanka, equipos que quedaron últimos en la primera fase de la Liga Peruana Vóley.
Para esta temporada, de los cuatro equipos, solo uno subirá o se mantendrá en la máxima diviisón del vóley.
¿Cuándo se jugará el cuadrangular de ascenso de la Liga Peruana de Vóley?
El cuadrangular de ascenso de la Liga Peruana de Vóley se jugará del 17 de enero al 1 de febrero. Todos los cotejos se disputarán en el Polideportivo Lucha Reyes de Villa El Salvador.
¿Qué equipos disputarán el cuadrangular de ascenso por la Liga Peruana de Vóley?
- Túpac Amaru (Lima)
- Molivoleibol (Lima)
- Deportivo Wanka (Lima)
- Kazoku No Perú (Lima)
Calendario del cuadrangular de ascenso de la Liga Peruana de Vóley
Fecha 1
Sábado 17 de enero
12:00 p.m. | Kazoku No Perú vs Molivoleibol
Domingo 18 de enero
12:30 p.m. | Deportivo Wanka vs Túpac Amaru