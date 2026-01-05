Liga Nacional Intermedia: equipos que disputarán la fase final en busca del cuadrangular de ascenso

Cuatro equipos disputarán la última fase de la Liga Nacional Intermedia de Vóley. Los dos primeros clasificarán al cuadrangular de ascenso.

En busca de dos boletos para el sueño. Este fin de semana se llevará a cabo la tercera etapa de la fase final de la Liga Nacional Intermedia de Vóley (LNIV), donde cuatro equipos buscarán acceder al cuadrangular de ascenso a la Liga Peruana de Vóley (LPV).

A través de un comunicado, la Federación Peruana de Vóley (FPV) informó que Atlético Faraday (Arequipa), Atlético Power (Huancayo), Túpac Amaru (Lima) y Molivoleibol (Lima) disputarán esta instancia, la cual se llevará a cabo del 9 al 11 de enero en el Colegio La Salle.

Los dos mejores ubicados de esta fase clasificarán al cuadrangular de ascenso, instancia donde se encuentran Kazoku No Perú y Deportivo Wanka, equipos que ocuparon las últimas posiciones en la Liga Peruana de Vóley. Y el ganador de este cuadrangular obtendrá el ascenso a la LPV.

¿Cuándo se jugará la tercera etapa de la fase final de la Liga Nacional Intermedia de Vóley?

La tercera etapa de la LNIV se jugará del 9 al 11 de enero. Todos los cotejos se disputarán en el Colegio La Salle del distrito de Breña.

¿Qué equipos que disputarán la tercera etapa de la fase final de la Liga Nacional Intermedia?

Atlético Faraday (Arequipa)

Atlético Power (Huancayo)

Túpac Amaru (Lima)

Molivoleibol (Lima)

Calendaro de la tercera etapa de la fase final de la Liga Nacional Intermedia de Vóley

Fecha 1

9 de enero

6:00 p.m. | Túpac Amaru vs Atlético Power

7:30 p.m. | Molivoleibol vs Atlético Faraday

Fecha 2

10 de enero

5:00 p.m. | Túpac Amaru vs Atlético Faraday

6:30 p.m. | Molivoleibol vs Atlético Power

Fecha 3

11 de enero

3:00 p.m. | Atlético Faraday vs Atlético Power

4:30 p.m. | Molivoleibol vs Túpac Amaru