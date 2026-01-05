Liga Nacional Intermedia: equipos que disputarán la fase final en busca del cuadrangular de ascenso

En busca de dos boletos para el sueño. Este fin de semana se llevará a cabo la tercera etapa de la fase final de la Liga Nacional Intermedia de Vóley (LNIV), donde cuatro equipos buscarán acceder al cuadrangular de ascenso a la Liga Peruana de Vóley (LPV).
A través de un comunicado, la Federación Peruana de Vóley (FPV) informó que Atlético Faraday (Arequipa), Atlético Power (Huancayo), Túpac Amaru (Lima) y Molivoleibol (Lima) disputarán esta instancia, la cual se llevará a cabo del 9 al 11 de enero en el Colegio La Salle.
Los dos mejores ubicados de esta fase clasificarán al cuadrangular de ascenso, instancia donde se encuentran Kazoku No Perú y Deportivo Wanka, equipos que ocuparon las últimas posiciones en la Liga Peruana de Vóley. Y el ganador de este cuadrangular obtendrá el ascenso a la LPV.
¿Cuándo se jugará la tercera etapa de la fase final de la Liga Nacional Intermedia de Vóley?
La tercera etapa de la LNIV se jugará del 9 al 11 de enero. Todos los cotejos se disputarán en el Colegio La Salle del distrito de Breña.
¿Qué equipos que disputarán la tercera etapa de la fase final de la Liga Nacional Intermedia?
- Atlético Faraday (Arequipa)
- Atlético Power (Huancayo)
- Túpac Amaru (Lima)
- Molivoleibol (Lima)
Calendaro de la tercera etapa de la fase final de la Liga Nacional Intermedia de Vóley
Fecha 1
9 de enero
6:00 p.m. | Túpac Amaru vs Atlético Power
7:30 p.m. | Molivoleibol vs Atlético Faraday
Fecha 2
10 de enero
5:00 p.m. | Túpac Amaru vs Atlético Faraday
6:30 p.m. | Molivoleibol vs Atlético Power
Fecha 3
11 de enero
3:00 p.m. | Atlético Faraday vs Atlético Power
4:30 p.m. | Molivoleibol vs Túpac Amaru