Fenerbahce vs Novara EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 4 de la Champions League de Vóley?

Fenerbahce vs Novara EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 4 de la Champions League de Vóley.

Fenerbahce vs Novara EN VIVO: se enfrentan este martes 13 de enero por la fecha 4 de la fase de grupos de la Champions League de Vóley Femenina 2025-2026. El encuentro se disputará en el Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu de la ciudad de Estambul (Turquía), desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por el canal de YouTube de YouTube de Claro Sports. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Fenerbahce vs Novara: ¿cómo llegan a la nueva fecha del CEV Champions League de Vóley Femenino 2026?



Fenerbahce llega al encuentro primero en su llave con nueve unidades, producto de sus tres victorias. Novara, en tanto, se ubica en el segundo lugar con seis puntos, gracias a sus dos victorias y una derrota.

¿Cuándo y dónde juegan Fenerbahce vs Novara en vivo por la CEV Champions League de Vóley Femenino 2026?



El encuentro entre Fenerbahce vs Novara se disputará en el Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu de la ciudad de Estambul (Turquía). El recinto tiene capacidad para 7000 espectadores.

¿A qué hora juegan Fenerbahce vs Novara en vivo por la CEV Champions League de Vóley Femenino 2026?



En Perú , el partido Fenerbahce vs Novara comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Fenerbahce vs Novara comienza a las 11:00 a.m. En Turquía , el partido Fenerbahce vs Novara comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Fenerbahce vs Novara comienza a las 7:00 p.m. En Ecuador, el partido Fenerbahce vs Novara comienza a las 11:00 a.m.

En Colombia, el partido Fenerbahce vs Novara comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Fenerbahce vs Novara comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Fenerbahce vs Novara comienza a las 12:00 p.m.

En Chile, el partido Fenerbahce vs Novara comienza a las 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Fenerbahce vs Novara comienza a las 1:00 p.m.

En Argentina, el partido Fenerbahce vs Novara comienza a las 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Fenerbahce vs Novara comienza a las 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Fenerbahce vs Novara comienza a las 1:00 p.m.

¿Dónde ver el Fenerbahce vs Novara en vivo por TV?



El partido entre Fenerbahce vs Novara se podrá ver EN VIVO por el canal de YouTube de Claro Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Fenerbahce vs Novara: últimos resultados

Fenerbahce

Fenerbahce 3-0 Benfica

Igor Gorgonzola Novara 0-3 Fenerbahce

Lodz 0-3 Fenerbahce

Novara

Lodz 1-3 Novara

Igor Gorgonzola Novara 0-3 Fenerbahce

Benfica 0-3 Novara