"La falta de transparencia provoca no participar del Sudamericano": Cenaida Uribe incómoda por cambio en reglamento del torneo

Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley de Alianza Lima, mostró su incomodidad por el cambio en el reglamento del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

De acuerdo con la dirigente, la Federación Peruana de Vóley (FPV) emitió un documento indicando que las jugadoras extranjeras podían ser inscritas 45 días antes de empezado el torneo continental. Es decir, hasta el 5 de enero.

Sin embargo, en las últimas horas, recibieron un documento de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) indicando que las voleibolistas foráneas pueden ser inscritas hasta el 30 de enero.

"Debajo de la manga nos sacan el viernes que San Martín está trayendo dos extranjeras más. Entonces, no cumple con las fechas, porque el viernes era 9 de enero", indicó para Puro Vóley.

"Obviamente, están fuera de fecha, pero ya no sorprende. Se sacan un as bajo la manga y hoy hay un nuevo documento. Es manotazo de ahogado, estamos locos, es chicha total", complementó.

Provoca no participar del Sudamericano de Clubes de Vóley

Ante esto, Cenaida Uribe indicó que esta falta de transparencia la hace pensar en no disputar el Sudamericano de Clubes de Vóley.

"La falta de transparencia es tal que provoca decirles que no participamos", indicó. "Me indigna porque uno hace las cosas correctas. Hasta tal fecha es y tal fecha presento. Yo estoy contenta con mi equipo y tienen toda la confianza", complementó.

Por último, dijo que no participar implicaría no tener la chance de jugar el Mundial de Clubes y, de no hacerlo, podría jugar Universitario como invitado.

"Implicaría no clasificar al Mundial, que es algo que no está dicho, pero sería marcar un precedente de que esto no se puede manejar así. Yo puedo decir 'no voy' pero quién va a ir, ¿La 'U'? Imagínate los aliancistas, pero no es mala idea que tenga la posibilidad de participar en un Sudamericano, aunque sea de invitados", finalizó.