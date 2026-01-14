Últimas Noticias
Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires?

Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon EN VIVO | Guía de TV Challenger de Buenos Aires
Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon EN VIVO | Guía de TV Challenger de Buenos Aires
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon EN VIVO: sigue la transmisión del partido por los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires.

Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon EN VIVO: se enfrentan este jueves 15 de enero por los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires 1. El encuentro se disputará en la cancha central del Club de Tenis Argentino, no antes de las 8:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir las incidencias del encuentro por RPP.pe.

Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon: ¿cómo llegan a los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires?

Juan Pablo Varillas llega a los cuartos de final tras vencer 1-0 al brasileño Pedro Sakamoto (retiro por lesión). Lautaro Midon, en tanto, llega al cotejo tras vencer 2-0 al rumano Stefan Palosi.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon en vivo por los octavos de final del Challenger de Buenos Aires?

El encuentro entre Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon se disputará este jueves 15 de enero en la cancha central del Club de Tenis Argentino.

¿A qué hora juegan Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon en vivo por los octavos de final del Challenger de Buenos Aires?

  • En Perú, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon comienza no antes de las 8:30 a.m. 
  • En Colombia, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon comienza no antes de las 8:30 a.m.
  • En Ecuador, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon comienza no antes de las 8:30 a.m.
  • En Bolivia, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon comienza no antes de las 9:30 a.m.
  • En Venezuela, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon comienza no antes de las 9:30 a.m.
  • En Argentina, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon comienza no antes de las 10:30 a.m.
  • En Brasil, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon comienza no antes de las 10:30 a.m.  
  • En Chile, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon comienza no antes de las 10:30 a.m.
  • En Uruguay, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon comienza no antes de las 10:30 a.m.  
  • En Paraguay, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midon comienza no antes de las 10:30 a.m.

¿Dónde ver los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires en vivo por TV?

El Challenger de Buenos Aires se podrá ver EN VIVO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Tags
Juan Pablo Varillas Lautaro Midon Challenger de Buenos Aires

