Facundo Morando y su mea culpa tras perder en la semifinal del Sudamericano de Clubes de Vóley: "No empezamos como esperábamos"

Acepta los errores. Facundo Morando, técnico de Alianza Lima, se mostró fastidiado tras caer en la semifinal del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

En conversación con los medios de comunicación, el argentino dijo que no empezaron el partido como lo esperaban y que en esta clase de partidos se debe salir al 100% desde el primer punto.

"En este partido, obviamente, no empezamos como esperábamos y, como tal, debemos hacer un mea culpa de esa situación", indicó en un primer momento.

"Para jugar con estos equipos necesitas entrar al 100% desde el inicio; si no, se hace muy difícil correrlo desde atrás. No supimos marcar el punto a punto en el comienzo. En el último set sí lo hicimos y fue el reflejo de lo que venimos haciendo", complementó.

El partido con San Martín

Por último, aseguró que fueron encontrando el equipo durante el partido y que ahora el objetivo es la liga, sin antes mencionar qué equipo pondrá en la cancha ante la San Martín.

"Creo que nos fuimos acomodando durante el partido y en el último set tuvimos la posibilidad de ganar. Estuvimos ahí, encontrando al equipo a medida que avanzaba el encuentro", sostuvo.

"El objetivo ahora es la liga. Entonces, vamos a ver cómo están las chicas y vamos a priorizar la salud de las chicas y veremos qué equipo planteamos (...) El tercer lugar, mañana lo plantearemos. Ahora tenemos que pensar en recuperar a las chicas".