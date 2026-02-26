En marcha campamento de alto rendimiento rumbo al Surf Fest Pro League

Punta Hermosa es el punto de partida para el circuito avalado por el ALAS Global Tour.

El surf peruano abrió oficialmente su temporada con un campamento de alto rendimiento en Punta Hermosa, que servirá como antesala al Surf Fest Pro League, el certamen profesional de mayor trascendencia internacional que forma parte del proceso clasificatorio hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Son 20 talentos nacionales reclutados en las playas de Huanchaco, Lobitos, Máncora y Lima quienes iniciaron siete días de concentración, competencia y entrenamiento especializado bajo la conducción de Martín Passeri, uno de los entrenadores con mayor experiencia en el desarrollo de talento deportivo en la región.

Este evento cuenta también con la guía y participación de la campeona mundial Sofía Mulánovich, así como de Miguel Tudela, Juninho Urcia y Javier Larco quienes se vienen desempeñando como entrenadores de esta nueva generación desde el 2025.