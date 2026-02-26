Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

En marcha campamento de alto rendimiento rumbo al Surf Fest Pro League

El evento cuenta con la guía de Sofía Mulanovich.
El evento cuenta con la guía de Sofía Mulanovich. | Fuente: Brian Bielmann Photography
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Punta Hermosa es el punto de partida para el circuito avalado por el ALAS Global Tour.

El surf peruano abrió oficialmente su temporada con un campamento de alto rendimiento en Punta Hermosa, que servirá como antesala al Surf Fest Pro League, el certamen profesional de mayor trascendencia internacional que forma parte del proceso clasificatorio hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.


Son 20 talentos nacionales reclutados en las playas de Huanchaco, Lobitos, Máncora y Lima quienes iniciaron siete días de concentración, competencia y entrenamiento especializado bajo la conducción de Martín Passeri, uno de los entrenadores con mayor experiencia en el desarrollo de talento deportivo en la región.

Este evento cuenta también con la guía y participación de la campeona mundial Sofía Mulánovich, así como de Miguel Tudela, Juninho Urcia y Javier Larco quienes se vienen desempeñando como entrenadores de esta nueva generación desde el 2025.

Los surfistas peruanos competirán del 5 al 8 de marzo en el Surf Fest Pro League, en las playas de Miraflores.
Los surfistas peruanos competirán del 5 al 8 de marzo en el Surf Fest Pro League, en las playas de Miraflores. | Fuente: Surf Fest Pro League

Entre los jóvenes destacados figuran Catalina Zariquiey, medalla de plata en el Mundial Junior ISA y quinta del ranking Mundial Junior WSL; Aissa Chuman, campeona Sub-14 ALAS 2025; Kailani Vincensini, campeón Sub-14 ALAS 2025; y Alejandro Bernales, campeón Sub-18 ALAS 2025, quienes buscarán consolidarse en el circuito profesional.

Los deportistas competirán del 5 al 8 de marzo en el Surf Fest Pro League, en las playas de Miraflores. El campeonato reunirá a 150 atletas de 12 países y contará con categorías Sub-14, Sub-16, Sub-18, longboard y shortboard, tanto en femenino como en masculino. Compartirán escenario con figuras consagradas como Mafer Reyes, ‘Piccolo’ Clemente y Vania Torres.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Surf Sofía Mulanovich Surf Fest Pro League Surf Peruano

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Deportes

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA