Medida drástica en Rebaza Acosta: club separa a Claudia Palza por reiterados actos de indisciplina

Rebaza Acosta tomó una decisión contundente al separar a Claudia Palza del plantel por reiterados actos de indisciplina. La medida fue confirmada por el presidente del club Jonel Córdova, quien dijo que, tras una reunión, el club decidió que la voleibolista no continuará en el equipo durante la presente temporada.

“Claudia Palza llegó tarde el día del partido. Hay un protocolo de entrega de carnés que se realiza una hora antes y ella no llegaba ni avisó. Más allá de dónde haya estado, llegó tarde a un partido importante. Esto es un trabajo y las deportistas deben entenderlo”, dijo el titular del club.

El presidente de Rebaza Acosta añadió que hay normas de convivencia y de conducta que se tienen que respetar: "No puedo negar lo evidente, las tardanzas se repitieron en varias ocasiones y se le aplicaron los descuentos correspondientes".

Claudia Palza fue notificada en diversas oportunidades contó el presidente de Rebaza Acosta: “Cuando las tardanzas se hicieron reiterativas, se le comunicó por teléfono, por WhatsApp, entre otros medios”.

El directivo confirmó la medida tomada el martes último tras una reunión de directorio y el comando técnico. "Claudia Palza tiene mucho talento y, para mí, si fuera un poco más seria, sería la mejor deportista del Perú. La entendí muchas veces, le hablé de distintas formas, pero lamentablemente, junto al comando técnico, tomamos la decisión de que no continuará esta temporada”, dijo en Radio Ovación.

Programación de la fecha 5 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 7 de febrero

2:45 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs Rebaza Acosta

5:00 p.m. | San Martín vs Deportivo Soan

7:00 p.m. | Alianza Lima vs Olva Latino

Domingo 8 de febrero

3:15 p.m. | Géminis vs Regatas

5:00 p.m. | Universitario vs Atenea