San Martín vs. Olva Latino: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley?

San Martín vs. Olva Latino EN VIVO: se enfrentan este sábado 10 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador (Lima). El partido corresponde a la fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El cierre de la primera etapa de la Liga dejó a Universitario como el ganador, sin embargo, fue San Martín el que terminó con la imagen de ser el cuadro de mejor momento de forma.

Las santas tuvieron una contundente victoria sobre Alianza Lima, aunque en la última jornada pasó apuros ante Kazoku. Aún así, son favoritas para medirse a un Olva Latino que llega con irregularidades a esta altura de la temporada.

San Martín vs. Olva Latino: ¿cómo llegan a la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

En la fecha de cierre de la primera etapa de la Liga, San Martín derrotó por 3-2 a Kazoku No Perú. En tanto, Olva Latino cayó 3-0 frente a Deportivo Soan, llegando a tres partidos perdidos de forma consecutiva.

¿Cuándo y dónde juegan San Martín vs. Olva Latino EN VIVO por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido San Martín vs. Olva Latino se disputará el sábado 10 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan San Martín vs. Olva Latino EN VIVO por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú , el partido San Martín vs. Olva Latino comienza a las 5:00 p.m.

, el partido San Martín vs. Olva Latino comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido San Martín vs. Olva Latino comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido San Martín vs. Olva Latino comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido San Martín vs. Olva Latino comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido San Martín vs. Olva Latino comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido San Martín vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido San Martín vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido San Martín vs. Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido San Martín vs. Olva Latino comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido San Martín vs. Olva Latino comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el San Martín vs Olva Latino EN VIVO por TV?

El partido San Martín vs. Olva Latino se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver en la web y app de Latina, así como en el Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

San Martín vs. Olva Latino: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el San Martín vs. Olva Latino, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

San Martín vs Olva Latino: últimos resultados

03/01/2026 | San Martín 3-2 Kazoku No Perú – Liga Peruana, fase 1

27/12/2025 | Alianza Lima 1-3 San Martín – Liga Peruana, fase 1

20/12/2025 | Deportivo Soan 0-3 San Martín – Liga Peruana, fase 1