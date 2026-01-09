Universitario vs. Soan: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley?

Universitario vs. Deportivo Soan EN VIVO: se enfrentan este sábado 10 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador (Lima). El partido corresponde a la fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Comienza la segunda etapa y ahora Las Pumas tiene el punto de atención encima. Tras ganar la primera fase, donde solo registró una derrota, Universitario es considerado uno de los favoritos para seguir avanzando hacia la definición del campeonato.

Las de Paco Hervás, con Catherine Flood y Mara Leao como pilares, se medirán a un Deportivo Soan que accedió a esta instancia en la última jornada con el triunfo sobre Olva Latino.

Universitario vs. Deportivo Soan: ¿cómo llegan a la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

Universitario llega a la contienda tras derrotar 3-0 a Deportivo Wanka en el cierre de la Fase 1. Por su lado, Deportivo Soan le ganó 3-0 a Latino Amisa en la pasada jornada, una victoria clave.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido Universitario vs. Deportivo Soan se disputará el sábado 10 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Deportivo Soan EN VIVO por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú , el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. Deportivo Soan comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs. Deportivo Soan EN VIVO por TV?

El partido Universitario vs. Deportivo Soan se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Universitario vs. Deportivo Soan: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Universitario vs. Deportivo Soan, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

Universitario vs. Deportivo Soan: últimos resultados

03/01/2026 | Universitario 3-0 Dep. Wanka – Liga Peruana, fase 1

28/12/2025 | Universitario 3-1 Regatas Lima – Liga Peruana, fase 1

21/12/2025 | Alianza Lima 0-3 Universitario – Liga Peruana, fase 1