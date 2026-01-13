Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe EN VIVO: se enfrentan por la fecha 2 de la Serie Río de La Plata

Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe EN VIVO: se enfrentan este miércoles 14 de enero en el Estadio Parque Viera, en Montevideo (Uruguay), por la fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026. El partido se jugará a partir de las 4:15 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Segunda prueba de ensayo en el ciclo de Pablo Guede. Tras el compromiso con Independiente, Alianza Lima ahora se alista para medirse a Unión de Santa Fe, un cotejo en el que se aguardan variantes por el lado del entrenador y la posibilidad del debut de Luis Advíncula.

Guede sorprendió utilizando a algunos jugadores en posiciones inusuales, como Jairo Vélez en la función de lateral y Federico Girotti siendo extremo. Ya incorporándose Advíncula a los trabajos en Montevideo, el ‘Rayo’ asoma a trabajar en la banda y enviaría a los dos futbolistas a asumir roles más naturales.

Antoni asoma para complementar a Zambrano y Garcés en la zaga, mientras que Peña otra vez sería el organizador del equipo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe: altas y bajas para el partido por el torneo Serie Río de la Plata 2026

Al plantel de Alianza Lima se sumó Luis Advíncula para los trabajos de pretemporada, mientras que en duda están Luis Ramos y D'Alessandro Montenegro. Asimismo, Fernando Gaibor terminó sentido en el primer encuentro con Independiente. Unión tiene a todo su plantel disponible.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Unión de Santa Fe EN VIVO por el torneo Serie Río de la Plata 2026?

El partido de Alianza Lima frente al Unión de Santa Fe fue programado para el miércoles 14 de enero en el Estadio Parque Viera, en Montevideo (Uruguay). El recinto tiene una capacidad para recibir a 8 000 espectadores, aproximadamente.

⚪️𝐋𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐚 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐚𝐳𝐮𝐥🔵| 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐑𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐋𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐚.



Mira la previa del primer partido de la Serie Río de La Plata y la llegada de Luis Advíncula a Uruguay para unirse a la pretemporada 2026. 👏🏾🔥



Ahora en Alianza Lima TV➡️… pic.twitter.com/1aGhV88rQS — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 13, 2026

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe EN VIVO por el torneo Serie Río de la Plata 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Unión comienza a las 4:15 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Unión comienza a las 4:15 p.m. En Argentina , el partido Alianza Lima vs. Unión comienza a las 6:15 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Unión comienza a las 6:15 p.m. En Uruguay , el partido Alianza Lima vs. Unión comienza a las 6:15 p.m.



, el partido Alianza Lima vs. Unión comienza a las 6:15 p.m. En España, el partido Alianza Lima vs. Unión comienza a las 10:15 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Unión comienza a las 4:15 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Unión comienza a las 4:15 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Unión comienza a las 6:15 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Unión comienza a las 5:15 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Unión comienza a las 5:15 p.m.



En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Unión comienza a las 6:15 p.m.



En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Unión comienza a las 3:15 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Unión comienza a las 4:15 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe EN VIVO?

El partido será transmitido a todo el Perú y el mundo vía streaming por Disney+ Premium, disponible en dispositivos como celulares, tablets, PC y más. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

⚪️¡𝑷𝑹𝑶́𝑿𝑰𝑴𝑶 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑰𝑫𝑶!🔵



𝑷𝑹𝑬𝑻𝑬𝑴𝑷𝑶𝑹𝑨𝑫𝑨 𝟐𝟎𝟐𝟔. 💪🏾



🆚: @clubaunion

📆: 𝟏𝟒/𝟎𝟏

⌚️: 𝟒:𝟏𝟓 𝐩.𝐦. (𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐮𝐚𝐧𝐚).

🏟️: 𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐒𝐚𝐫𝐨𝐥𝐝𝐢 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨.🇺🇾

🏆: 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐑𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐋𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐚. pic.twitter.com/2ywRgmhPgO — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 13, 2026

Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Luis Advíncula, Sergio Peña, Jesús Castillo, Alan Cantero, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe: ¿quién es favorito según las casas de apuestas?

Casa de apuestas Alianza Lima Empate Unión Apuesta Total 2.23 3.48 2.55

Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.