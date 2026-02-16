Buses de empresa El Rápido protestan con apagado de motores a la altura del óvalo Habich

Conductores de la empresa de transporte público El Rápido protestan con el apagado de sus buses en la avenida Alfredo Mendiola, cerca del óvalo Habich, en el distrito de San Martín de Porres, ante la incesante criminalidad que afecta el sector.

Los manifestantes buscaron desplazarse por la Panamericana Norte con dirección al Cercado de Lima, pero fueron interceptados por un contingente de la Policía Nacional que bloqueó el avance de las unidades vehiculares.

Durante el desarrollo de la protesta, efectivos de la PNP comenzaron a imponer multas por supuestas infracciones y, con una grúa, se llevaron al menos uno de los buses al depósito municipal, causando la indignación de los transportistas.

"Se están llevando nuestra herramienta de trabajo, con eso comemos. Y mira lo que hacen cuando estamos pidiendo (justicia), nuestra paralizacion es pacífica. Estamos pidiendo justicia", indicó una trabajadora.

Conductor muere tras ataque de sicarios

El último sábado, un conductor de la empresa JC Bus, perteneciente al consorcio de transporte El Rápido, murió tras ser baleado por delincuentes mientras transportaba pasajeros en su unidad en la cuadra 2 de la avenida Los Próceres, cerca del cruce con la avenida José Granda, en SMP. La víctima fue identificada como Amílcar Raúl Marcano Rodríguez.

Tras el asesinato, el consorcio El Rápido anunció la suspensión de sus actividades y exigió a las autoridades acciones inmediatas para identificar y capturar a los responsables de este crimen.

Con el paso de las horas, las empresas Huáscar, Etupsa, Salamanca Parral y La 50 se sumaron a esta medida de protesta, en solidaridad con el sector.