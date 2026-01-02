Universitario vs. Wanka: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley?

Universitario vs. Deportivo Wanka EN VIVO: se enfrentan este sábado 3 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador (Lima). El partido corresponde a la fecha 11 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

En la última fecha de la primera fase, Universitario llega como líder de la clasificación y depende de sí mismo para terminar la etapa en lo más alto. El Comité de Control de la Federación Peruana de Vóley declaró infundada la apelación interpuesta por Alianza Lima, luego de que el Comité de Apelaciones le diera la victoria a Universitario de Deportes por una mala alineación del cuadro íntimo en el cotejo que sostuvieron el pasado 21 de diciembre.

Así, las Pumas se quedaron con el resultado de 3-0 a su favor.

Deportivo Wanka, por su lado, es el último de la tabla y las cifras ya no le alcanzarán para avanzar a la segunda etapa del torneo. Aunque derrote a la ‘U’, empataría en victorias y puntos con Kazoku (10°), pero ya no en el cociente de sets.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Universitario vs. Deportivo Wanka: ¿cómo llegan a la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

Universitario cerró el 2025 con la victoria 3-1 sobre Regatas Lima, que lo afirma como líder de la fase 1 de la Liga Peruana. Por su lado, Deportivo Wanka registró una derrota más en la campaña tras caer 3-2 frente a Circolo Sportivo Italiano.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs. Deportivo Wanka EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido Universitario vs. Deportivo Wanka se disputará el sábado 3 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¡𝗔 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗥 𝗣𝗢𝗥 𝗘𝗦𝗘 𝗖𝗔𝗠𝗜𝗡𝗢, 𝗝Ⓤ𝗡𝗧𝗔𝗦! 💪💛



Revive los mejores momentos de nuestro triunfo frente a Regatas Lima por 3-1 en la décima fecha de la LPV. #PumasConGarra pic.twitter.com/ANhsIuAr8b — Universitario Vóley (@VoleyU1924) December 30, 2025

¿A qué hora juegan Universitario vs. Deportivo Wanka EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú , el partido Universitario vs. Deportivo Wanka comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Universitario vs. Deportivo Wanka comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs. Deportivo Wanka comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. Deportivo Wanka comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. Deportivo Wanka comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. Deportivo Wanka comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. Deportivo Wanka comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. Deportivo Wanka comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs. Deportivo Wanka comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs. Deportivo Wanka comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. Deportivo Wanka comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs. Deportivo Wanka EN VIVO por TV y streaming?

El partido Universitario vs. Deportivo Wanka se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Universitario vs. Deportivo Wanka: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Universitario vs. Deportivo Wanka, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Primera etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Primera etapa: 25 soles

Preferente Oriente - Primera etapa: 35 soles

Preferente Occidente - Primera etapa: 45 soles

Universitario vs. Deportivo Wanka: últimos resultados

28/12/2025 | Universitario 3-1 Regatas – Liga Peruana, fase 1

21/12/2025 | Universitario 3-0 Alianza Lima – Liga Peruana, fase 1

14/12/2025 | Circolo 2-3 Universitario – Liga Peruana, fase 1