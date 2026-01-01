Federación Peruana de Vóley declaró infundada apelación de Alianza Lima: Universitario gana partido y es líder en la tabla general

Decisión tomada. El Comité de Control de la Federación Peruana de Vóley (CC-FPV) declaró infundada la apelación interpuesta por Alianza Lima luego de que el Comité de Apelaciones le diera la victoria a Universitario de Deportes por una mala alineación del cuadro íntimo.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la entidad informó que, a partir del "acta oficial y del material audiovisual", se determinó una alineación indebida de cuatro jugadoras extranjeras en campo, configurándose una infracción grave al numeral 11.1 de las Bases del Campeonato.

"En consecuencia, el Comité de Control declaró infundada la apelación interpuesta y confirmó en todos sus extremos la resolución apelada, precisando que dicha decisión constituye la última instancia administrativa dentro de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, siendo final, inapelable y de ejecución inmediata", finaliza el comunicado.

¿Cómo quedó la tabla de posición con la victoria de Universitario sobre Alianza Lima?

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Univeirsitario 10 9 1 29:7 27 2. San Martín 10 9 1 29:11 27 3. Alianza Lima* 10 8 2 25:8 24 4. Deportivo Géminis 10 6 4 21:16 17 5. Regatas Lima 10 6 4 22:16 16 6. Atlético Atenea 10 6 4 20:19 16 7. Circolo Sportivo Italiano 10 5 5 20:21 15 8. Olva Latino 10 4 6 15:24 9 9. Rebaza Acosta 10 3 7 13:23 11 10. Kazoku No Perú 10 2 8 10:26 7 10. Deportivo Soan 10 1 9 13:27 7 12. Deportivo Wanka 10 1 9 6:28 4

*Alianza Lima perdió los tres puntos del partido ante Universitario por alineación indebida.