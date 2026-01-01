Últimas Noticias
Federación Peruana de Vóley declaró infundada apelación de Alianza Lima: Universitario gana partido y es líder en la tabla general

Universitario llega a los 27 puntos y es líder en la tabla general
Universitario llega a los 27 puntos y es líder en la tabla general | Fuente: Instagram | Fotógrafo: voleyuniversitario1924
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Universitario, con la victoria sobre Alianza Lima, suma 27 unidades y es líder de la tabla general de la Liga Peruana de Vóley.

Decisión tomada. El Comité de Control de la Federación Peruana de Vóley (CC-FPV) declaró infundada la apelación interpuesta por Alianza Lima luego de que el Comité de Apelaciones le diera la victoria a Universitario de Deportes por una mala alineación del cuadro íntimo.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la entidad informó que, a partir del "acta oficial y del material audiovisual", se determinó una alineación indebida de cuatro jugadoras extranjeras en campo, configurándose una infracción grave al numeral 11.1 de las Bases del Campeonato. 

"En consecuencia, el Comité de Control declaró infundada la apelación interpuesta y confirmó en todos sus extremos la resolución apelada, precisando que dicha decisión constituye la última instancia administrativa dentro de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, siendo final, inapelable y de ejecución inmediata", finaliza el comunicado.

¿Cómo quedó la tabla de posición con la victoria de Universitario sobre Alianza Lima?

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Univeirsitario109129:727
2.San Martín109129:1127
3. Alianza Lima*108225:824
4.Deportivo Géminis106421:1617
5.Regatas Lima106422:1616
6.Atlético Atenea106420:1916
7.Circolo Sportivo Italiano105520:2115
8.Olva Latino104615:249
9.Rebaza Acosta103713:2311
10.Kazoku No Perú102810:267
10.Deportivo Soan101913:277
12.Deportivo Wanka10196:284

*Alianza Lima perdió los tres puntos del partido ante Universitario por alineación indebida. 

